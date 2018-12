Teknologia

Uusi paljastus Facebookin tietojen­vaihdosta on kylmäävä

Mitä ihmettä

Lehti on saanut

Facebook antoi Spotifyn, Netflixin ja kanadalaispankin lukea, luoda ja poistaa käyttäjien yksityisviestejä. Yritykset myös näkivät, keitä oli mukana käyttäjän keskusteluissa.

Verkkoyhtiö Yahoo sai tarkasteltavakseen kunkin käyttäjän ystävien Facebook-päivitykset reaaliajassa.

Verkkokauppa Amazon sai käyttöönsä Facebook-käyttäjien yhteystietoja näiden ystävien kautta.

Facebook sai esimerkiksi Amazonilta, Yahoolta ja kiinalaiselta Huaweilta tietoja näiden käyttäjien yhteyksistä Facebookin ulkopuolella. Tietojen perusteella käyttäjille suositeltiin ihmisiä, jotka nämä ”saattavat tuntea”.

Erityisen

”Facebookin varsinaisia asiakkaita eivät ole sen käyttäjät, vaan tietoja hyödyntävät mainostajat.”

Paljastukset

Facebook väittää