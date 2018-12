Teknologia

Luottamus somen laatuun romahti ja kyllästyminen kasvaa – Syinä ovat vale­uutiset ja väärin­käytökset, arvioi

sosiaalisen medioiden palveluiden laatuun on romahtanut, käy ilmi Sanomalehtien liiton tuoreesta kyselytutkimuksesta.Raskaimmin on kärsinyt Whatsappin, Youtuben ja Instagramin laatumielikuva. Whatsappin ja Instagramin omistaa Facebook. Myös Facebookin laadukkuuteen suomalaiset ovat menettäneet uskonsa.Sanomalehtien liitto kysyi tuhannelta 15 vuotta täyttäneeltä suomalaiselta mielikuvaa eri digitaalisten medioiden laadukkuudesta asteikolla yhdestä kymmeneen. Yhteisöllistyvä media -tutkimuksen toteutti IRO research loka-marraskuun aikana, ja se tehtiin järjestyksessä toista kertaa.Viime vuonna Googlea pidettiin laadukkaampana kuin aikakauslehtien digitaalisia palveluita. Google sai arvosanan seitsemän ja aikakauslehtien palvelut arvosanan 6,6. Viime vuonna Facebookin laatuarvosana oli 5,6. Se vastasi suunnilleen kaupallisten radioiden digipalveluja.Tänä vuonna Googlen arvosana on 5,5 ja aikakauslehtien digipalveluiden arvosana 6,2. Facebookin laaduksi annettiin 4,1, ja kaupalliset radiot saivat arvosanan 6,1.Kaikki tutkitut palvelut, niiden keskiarvot ja muutosprosentit suhteessa viime vuoteen esitellään grafiikassa tämän artikkelin lopussa.sanomalehtien digitaalisiin palveluihin on noussut. Vaikka nousua on vain kymmenesosa, sanomalehdet on kuitenkin ainoa kyselyn kohde, jossa on tapahtunut nousua. Viidessätoista kohdassa seitsemästätoista laadun arvioidaan laskeneen. Yleisradion digitaalisten palveluiden osalta tilanne on pysynyt samana kuin vuosi sitten.Sanomalehtien liiton mukaan suomalaisten käsitys sosiaalisen median laadusta on laskenut merkittävästi. Liitto arvioi, että tämä johtuu ihmisten huolesta yksityisyytensä suhteen sekä valeuutisista, joiden keskiössä ovat olleet juuri Facebook ja Twitter.”Eivät uutiset amerikkalaisten verkkopalveluiden käyttäjistään keräämien tietojen väärinkäytöksistä voi olla vaikuttamatta sosiaalisen median mielikuvaan ja sen käyttöön”, sanoo Sanomalehtien liiton tutkimus- ja markkinointijohtaja Sirpa Kirjonen https://www.hs.fi/haku/?query=sirpa+kirjonen Suhteellisesti eniten luottamus sosiaalisen median laatuun heikkeni 15–24-vuotiaiden vastaajien joukossa, Kirjonen kertoo. Tämä on merkityksellistä, sillä ikäryhmä tuntee palvelut kaikkein parhaimmin. Samaa heijastelee Tilastokeskuksen joulukuussa julkaisema tilasto, jonka mukaan somen päivittäinen käyttö on laskenut samassa ikäryhmässä vuoden takaisesta kaksi prosenttia ja 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä neljä prosenttia.liiton tutkimuksen tulokset ovat hyytäviä varsinkin Facebookin osalta. Sen käyttö on vähentynyt. Vuonna 2015 sitä ilmoitti käyttävänsä säännöllisesti 68 prosenttia vastaajista, nyt enää 60. Enemmän on vähentynyt vain Snapchatin käyttö: 15-24-vuotiaiden vastaajien keskuudessa sitä käyttävien määrä putosi viime vuoden 58 prosentista 48 prosenttiin.Facebookin käyttäjämäärän laskua on ennakoitu pitkin vuotta. Kun yhtiö julkaisi lokakuussa kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa, tiedoista kävi ilmi https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005883147.html , että noin kaksi miljoonaa ihmistä Euroopassa on lakannut käyttämästä Facebookia kuukausittain. Tammi–maaliskuussa käyttäjiä oli 377 miljoonaa, toisella vuosineljänneksellä kesäkuuhun saakka 376 miljoonaa. Kesäkuusta syyskuun loppuun käyttäjien määrä väheni vielä 375 miljoonaan.Facebook on ryvettynyt erilaisissa kohuissa pitkin vuotta. Marraskuussa yhtiö jäi kiinni https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005913739.html siitä, että se oli palkannut viestintätoimiston levittämään arvostelijoistaan huhuja. Huhut väittivät, että arvostelijoita rahoittaisi suursijoittaja George Soros https://www.hs.fi/haku/?query=george+soros , jota Yhdysvalloissa karsastavat erityisesti republikaanit.Syyskuussa kävi ilmi, että hakkerit ovat varastaneet kymmenien miljoonien Facebook-käyttäjien kirjautumistunnisteita ja päässeet näin käyttämään ihmisten tilejä.Samaan aikaan sosiaalisen median suosion laskun kanssa on noussut suomalaisten huoli yksityisyyden suojasta. Viisi vuotta sitten 47 prosenttia Sanomalehtien liiton kyselyn vastaajista oli huolissaan yksityisyydestään. Nyt luku oli jo 72 prosenttia.Kuluvan vuoden aikana Euroopassa astui voimaan uusi tietosuoja-asetus. Se on tuonut ihmisille uusia oikeuksia tietoihinsa ja luonut yrityksille uusia velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyssä. Tämä on voinut osaltaan lisätä ihmisten tietoisuutta oikeuksistaan.Sanomalehtien liiton tutkimuksen mukaan ei pelkästään laatumielikuva sosiaalisen median suhteen ole kärsinyt. Lisääntyneet ovat myös erilaiset kielteiset tunteet liittyen sosiaalisen mediaan.Vastaajista 45 prosenttia kertoi olevansa kyllästynyt sosiaaliseen mediaan, ja 41 prosenttia koki, että somella on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia elämässä. Vuonna 2013 kielteisistä vaikutuksista mainitsi vain joka neljäs.

Oikaisu 23.12. klo 12.53: Tekstistä puuttui tieto siitä, missä ikäryhmässä Snapchatin käyttö oli vähentynyt. 15-24-vuotiaiden vastaajien keskuudessa sitä käyttävien määrä putosi viime vuoden 58 prosentista 48 prosenttiin.

Oikaisu 20.12. klo 11.08: Tekstissä oli ilmaistu virheellisesti, että tutkimuksen mukaan vuonna 2015 Facebookia ilmoitti käyttävänsä 60 prosenttia suomalaisista ja vuonna 2018 52 prosenttia. Vuonna 2015 Facebookia kertoi käyttävänsä 68 prosenttia, ja vuonna 2018 60 prosenttia.