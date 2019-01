Teknologia

Kuulokkeissa piilee vaaroja, etkä huomaa niitä heti – Jos tunnistat nämä merkit, olet altistanut korvasi kuulo

Katsopas ympärillesi kulkiessasi kaupungilla ihmisvilinässä. Kuinka monella ihmisellä on kuulokkeet korvillaan? Vielä useammalla on varmasti katse liimautuneena kännykän ruutuun, mutta myös kuulokkeista korvilla on tullut samanlainen osa kaupunkinäkymää kuin puhelinten räpläämisestä.