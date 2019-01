Teknologia

Ford kehitti hikoilevan robottitakapuolen – ja se saattaa olla merkittävä keksintö kaikille autossa istuville

Fordilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Robopylly

Fordin

Robopyllyssä