”Hyödytön aparaatti”, ”tekee pahaa katsoa sitä” – Lukijat nimesivät surkeimmat elektroniikkaostoksensa

1. Leipäkone

”Leipäkone oli hirveän äänekäs, leivän valmistuminen kesti todella kauan, eikä se ollut edes hyvää. Lempeä aamu rapeakuorisen leivän kanssa jäi haaveeksi. Jos koneen asetti tekemään leivän valmiiksi klo 7.30, meteli alkoi kello 4.30. Jos leivän teki edellisenä iltana valmiiksi, oli aamulla tarjolla kova ja kuiva käntty. Leipäkoneen annoin ilmaiseksi erikoiselle työkaverilleni. Hän söi pelkästään leipää ja pähkinöitä, joten hänelle laite tuli tarpeeseen.” Mies, 45

”Siskoni vanhemmilleni hankkima leipäkone joskus 90-luvulla. Kone oli lapsuudenkodissani ahkerassa käytössä alkuinnostuksessa. Leipä oli hirveää, vaikka vanhempani eivät sitä myöntäneetkään vaan laskivat koneen tuomia säästöjä. Pian kone jäi kuitenkin kylmäksi – ja on vielä tänäänkin saman kaapin päällä keräämässä pölyä.” Mies, 50

2. Jäätelökone

”Ostin jäätelökoneen vuonna 2012. Siinä oli siniset kulhot, joita jäädytettiin pakastimessa. Intoa täynnä aloitettiin käyttö, ei tullut kummoista jäätelöä. Käyttö jäi siihen yhteen kertaan. Parin vuoden säilyttämisen jälkeen heitin sen roskiin, toinen kulho oli itsekseen alkanut oudosti vuotaa. Kaupasta saa parempaa jäätelöä.” Nainen, 56

”Jäätelökone vuonna 1994. Parempaa ja halvempaa jäätelöä sai kaupasta.” Mies, 55

3. Robotti-imuri

”Lattialla on aina sen verran roinaa, että robotti-imuria ei voi laittaa pyörimään. Ja vaikka voi, se jää jumiin milloin mihinkin, ei imuroi nurkkia eikä paljon muutakaan. Ihan turha vempele. Tuolla se on makuuhuoneen nurkassa lataamattomana.” Nainen, 44

”Robotti-imuri maksoi 15 vuotta sitten 1 700 euroa. Ei imuroi nurkkia, jää jumiin mattoihin ja huonekaluihin, hajosi kaksi kertaa ja korjaus oli hyvin kallis. Nyt lojuu apukeittiön nurkassa rikkinäisenä.” Mies, 64

4. Hiusten tyvikohottaja

”Hankin hiusten tyvikohottajan 15-vuotiaana. Unelmoin tuuheasta tukasta, koska minulla on piikkisuora tukka. Luulin, että tyvikohottajalla se voisi onnistua. Sen käyttö oli työlästä ja aikaavievää, ja tuloksena rumat ’kreppijäljet’. Vaikka miten tupeerasi hiuksia koneen käytön jäljiltä, niin silti ne jäljet näkyivät hiusten tyvessä. Kone taitaa vieläkin lojua kylppärin laatikossa lapsuudenkodissani.” Nainen, 23

5. Imurin lisälaite tamppaamiseen

”Hankin vuonna 2001 pölynimurin lisälaitteen, jonka piti tehokkaasti tampata patjat ja matot. Mieheni oli jälleen oikeassa, kun hän ennusti, että laite vain repisi tekstiilejä. Teki pahaa katsoa sitä. Laite jäi käyttämättömänä komeroon kunnes lopulta veimme sen elektroniikkajätekeräykseen.” Nainen, 51

6. Hiilihapotuslaite

”Vaikka kuinka paineli kuplia, niin aina maistui vähän väljähtäneelle. Makuesanssit ei oikein miellyttäneet, mutta suurin syy oli väljähtänyt maku. Sain käytettynä ja myin eteenpäin. Taisin saada laitteen samasta syystä kuin pistin eteenpäin: tuli tilaa keittiön pöydälle.” Mies, 44

7. Monitoimikone

”Kaapissa pölyttyy monitoimikone. Siinä on jopa makkaran valmistukseen tarvittava ’mylly’, jota en ole koskaan käyttänyt. Kone vie aivan liikaa tilaa ja on vaikeasti puhdistettava, hyödytön aparaatti. Kierrättäisin laitteen, mutta sain sen lahjaksi mieheltäni kymmenen vuotta sitten, enkä kehtaa heittää sitä pois. Ainoastaan mieheni käyttää sitä kerran vuodessa tehdessään borssikeittoa. Olisin mielummin ottanut käsikäyttöisen silppurin, johon ei tarvita sähköä.” Nainen, 46

”Ensimmäinen yleiskone vuonna 1976. Myyjä myi puolen litran pullataikinalle sopivana, mutta nestettä mahtui vain kaksi desilitraa. Viipalointi olisi onnistunut käsin helpommin. Palautin laitteen takaisin kauppaan.” Nainen, 68

8. Popcornkone

”Popcornkone, jota käytin kerran. Hankala puhdistaa ja vei julmetusti tilaa. Myin pois Facebookissa.” Nainen, 47

9. Infrapunahierontalaite

”Infrapunahierontalaite tuli ostettua pari vuotta sitten. Käytin pari kertaa käytin ja totesin, että siitä ei ollut mitään hyötyä. Lojuu nyt käyttämättömänä kaapissa, kun ei kumminkaan raaski heittää pois.” Mies, 46

10. Blu-ray-soitin

”Juuri ennen kuin hommasin blu-ray-soitin, suoratoisto alkoi yleistyä. Laite maksoi älyttömästi. Nyt se makaa hyllyssä, eikä ole enää edes kytketty. Joskus pitäisi katsoa leffat pois. Sen jälkeen laite ja blu-ray-leffat kiertoon.” Mies, 55

11. Kapselikahvikone

”Hankin kapselikoneen uuteen kotiin 2013, kun se oli trendikäs. Kahvista tuli samaa kitkerää litkua kuin Keski-Euroopassakin on tarjolla. Vaikeasti kierrätettävää, ja roskaakin tulee kamalasti. Lisäksi yhden kupin keittäminen ei ole sen helpompaa kuin tavallisella suodatinkeittimellä. Annoin keittimen äidilleni puutarhamökille, jossa se on toisinaan kätevä, kun juokseva vesi on suljettuna. Tiskiä nimittäin tulee vähemmän.” Nainen, 25

”Minulla oli joitain vuosia sitten kapselikahvinkeitin. Se tuntui alkuun hyvältä idealta, siis noin viikon ajan. Vasta hetken käytön jälkeen ymmärsin, kuinka paljon kalliimmaksi kahvin keittäminen tuli kapselilaitteella. Lisäksi se muoviroskan määrä alkoi hirvittää. Muutaman kuukauden jälkeen myin keittimen nettikirppiksellä ja hankin oikean kahvinkeittimen.” Nainen, 26

12. Minidisc-laite

”Ostin minidiscin juuri ennen mp3-soittimet löyvät varsinnaisesti läpi, vuonna 2002. Se oli kömpelön isokokoinen ja disceille, eli levyille, lataaminen oli työlästä ja vaivalloista. Levyt olivat yleensä huonolaatuisia ja rikkoituivat helposti. Äänenlaatu ei myöskään ollut niin hyvä kuin kuluttajille luvattiin.” Nainen, 31

13. Patterikäyttöinen jalkaraspi

”Sain noin viisi vuotta sitten joululahjaksi patterikäyttöisen jalkaraspin, siitä asti kyseinen kapula on ollut käyttämättömänä laatikon pohjalla.” Mies, 40

14. Munankeitin

”Munankeitimmen höyryllä munat kypsyivät samassa ajassa kuin keitettäessä ne. Täysin turha laite, hankin sen vuosituhannen vaiheessa. Muutaman vuoden oli kaapissa, minkä jälkeen päätyi elektoniikkajätteeseen kaatopaikalle.” Mies, 53

15. Tuulilasinäyttö

”Auton kojelaudalle asennettava irrallinen head up display eli tuulilasinäyttö oli hetken mielijohdehankinta. Kömpelö ja turha, eikä edes sovi kojelaudalle. Unohtivat mainoksessa mainita piuhahelvetistä, joka kuului tuotteeseen.” Mies, 47

16. Miniläppäri

”Sain miniläppärin joulu- tai syntymäpäivälahjaksi. Vuosi oli 2009. Laitteen ainoa hyvä puoli oli koko, mitään muuta hyvää siinä ei ollutkaan. Tuohon aikaan teknologian kehitys ei ollut vielä tarpeeksi pitkällä, jotta niin pieneen kokoon olisi saatu tarpeeksi prosessointitehoa, jäähdytyskapasiteettia ja akun kestoa. Kaikki tekeminen laitteella oli tuskallisen hidasta ja se kaatuili usein. Jopa yksinkertaisten sovellusten kuten Wordin käyttö oli hankalaa.” Mies, 24

17. Cocktailblenderi

”Sain cocktailblenderin joululahjaksi. Sillä ei voinnut tehdä tosiaankaan mitään muuta kuin sekoittaa nesteitä. Muovinen sekoittaja meni rikki, kun seassa oli marjoja. Heitin lopulta roskikseen.” Nainen, 45

18. Sähköinen leipäveitsi

”Sähköinen leipäveitsi hinkkasi leivän murusiksi ja lopulta rinnakkaiset terät sojottivat 20 astetta eri suuntiin.” Mies, 42

19. Sähköinen vihannessilppuri

”Sähköinen vihannes- ja juuressilppuri. Oli kovasti mainostettu tuote ja ajattelin, että sillä sillä saa mukavasti kurkkusiivuja. No, ei saanut. Iso kurkku ei mahtunut syöttöputkeen ja pienemmän kurkun kurkkusiivuihin jäi leikkaamaton reuna, joka näytti revityltä. Palautin laitteen.” Mies, 56

20. Siivutuskone

”Sain lahjaksi 70-80-lukujen taitteessa siivutuskoneen, jolla siivutettiin esimerkiksi makkarapötköjä. Laite pölyttyi komeron kätköihin, sillä olen ostanut leikkeleet aina siivutettuna.” Nainen, 60

21. Pizzagrilli

”Oikein naurattaa, että ostin joskus pizzagrillin. Vei hirveästi tilaa, eikä edes paistanut kunnolla. Käyttö jäi muutamaan kertaan.” Nainen, 39

22. Rikkaimuri

”En ostanut rikkaimuria itse, vaan sain sen appiukolta lahjaksi. Sen akku kuoleentui nopeasti ja loppujen lopuksi harja ja rikkalapio olivat paljon paremmat vain roskien pois ottamiseen. Ja laajempaan imuroimiseen tarvittiin ja tarvitaan kuitenkin imuri. Enää en halua rikkaimuria.” Nainen, 53

Lisäksi lukijat nimesivät nämä pettymyksen aiheuttaneet laitteet:

HS pyysi lukijoiden muistoja https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005988429.html huonoista elektroniikkahankinnoista 4. helmikuuta. HS julkaisee vain niiden lukijoiden kommentteja, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

akullinen varsi-imuriastianpesukoneblenderidigiboksidigikameradigitaalinen valokuvakehysespressokeitinhöyrypesuriihokarvanpoistolaiteikkunapesuriilmankostutinjugurttikonekannettava cd-soitinkannettava tietokonekehonkoostumusmittarilangaton näppäimistöleipägrillimehulinkometallinpaljastinmikromokkulamp3-soitinmustesuihkutulostin ja skannerinenäkarvatrimmeriperunankuorintakoneradiokynäsamppanjavispiläsmart tv -boksisoundbar-kaiutinsykevyösähköinen manikyyrilaitesähköinen mehupuristinsähköinen raastinsähköinen saippua-annostelijasähkökiharrinsähkökäyttöinen pippurimyllytablettitehosekoitintelevisioveitsenteroitinwlan-jatkajavohvelirautaälypuhelin