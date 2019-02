Teknologia

Suomalainen teknologiayhtiö teki Arabiemiraattien viranomaisille kaupatun erikoispuhelimen

Hämärämaineinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005986102.html

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Lähtökohtaisesti rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme avoimuuteen, mutta emme kumppanina voi julkisesti kommentoida nykyisiä tai entisiä asiakkuuksiamme tai niihin liittyviä väitteitä ilman erillistä lupaa.”

Tuotekehitystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

DarkMatterilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laitehankkeesta

Solita on

”Toimimme aina lain mukaan ja vastuullisesti kaikissa hankkeissamme. Meille on selvää, että pyrimme aina varmistamaan, että kaikki asiakkuutemme, kehittämämme tuotteet ja palvelut palvelevat hyviä tarkoituksia.”

”Yrityksenä ja myös itse henkilökohtaisesti tuomitsen jyrkästi toiminnan, joka olisi lainvastaista tai loukkaisi ihmisoikeuksia. Periaatteemme on, että Solita ei tee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, joiden toiminnasta paljastuu epäeettisiä piirteitä, ja mikäli tällaisia asioita tulisi esille yhteistyön aikana, reagoisimme asiaan välittömästi. Meille on tärkeää, että voimme olla ylpeitä kaikista asiakkaistamme ja huippuosaajiemme työstä.”

Arabiemiraattien