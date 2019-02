Asuntokauppa ilman välittäjää ja oikeutta ilman lakimiestä – Välikäsien maailma katoaa, julistavat suomalaisasiantuntijat, ja syy on yksi teknologinen mullistus

Teknologia

Asuntokauppa ilman välittäjää ja oikeutta ilman lakimiestä – Välikäsien maailma katoaa, julistavat suomalaisas

”Suomessa on oltu hyviä lähinnä teknologioissa, jotka on kehitetty Suomessa”, sanoo liikkeenjohdon konsultti Mikko Eerola. Suomella on maine teknologian edelläkävijämaana, koska olimme aallonharjalla matkapuhelimien kehityksessä runsaan vuosikymmenen 1990-luvun alusta alkaen.