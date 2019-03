Teknologia

HS listasi Suomen vanhimmat toimivat kodinkoneet: Lähes 100-vuotias imurivanhus hyrisee Tampereella kuin uusi

1. Parranajokoneet

”Valiant 66 -merkkinen yhdistetty partakone, parran ja hiusten rajaaja ja hieromalaite (vasen kuva) on aika lailla samanikäinen kuin minäkin, mutta toimii viikoittain partani rajaamisessa täysin moitteetta.” Rakkine on luultavasti vanhempieni kihlajaislahja vuosimallia 1964.” Esa Juvonen, 53

”Philipshave Type HP 1203, patterikäyttöinen partakone. Saatu ylioppilaslahjaksi 1967 syksy. Käytössä edelleen. Matkoilla, kesämökillä. Ei ole ikinä tarvinnut korjata.” Martti Korvenmaa, 72

2. Leivänpaahdin

”Vanhempani saivat leivänpaahtimen häälahjaksi vuonna 1968. Pistotulppa on vaihdettu, mutta muuten laite on alkuperäisessä asussaan ja täysin toimiva.” Nainen, 42

3. Lämpötyyny

”Isäni osti lämpötyynyn 1970-luvulla ja käytti sitä säännöllisesti kolottavan selän hoitoon. Tyyny on valmistettu entisessä Itä-Saksassa. Englanninkielinen valmistusmaateksti (GDR = German Democratic Republic) kertonee, että kyseessä on vientituote. Bakeliittinuppi tarjoaa kolmiportaisen lämmönsäädön. Nuoruuteni äänimaiseman olennainen osa oli säätönupin kovaääninen naksahdus. Sama äänimaisema vallitsee nykyisessä kodissani, kun mieheni käyttää lämpötyynyä. Suojakangas on alkuperäinen ja aivan hituliaiseksi kulunut. Olen iloinen, että laite toimii edelleenkin. Itäsaksalainen leivänpaahtimeni lakkasi toimimasta kolmisen vuotta sitten noin 35 vuoden käytön jälkeen.” Eija Eskola, 63

4. Mankeli

”Äidilläni ja isälläni on vielä käytössä vuonna 1960 tai 1961 käyttöön otettu mankeli. Ei siinä mitään hienouksia ole, töpseli seinään ja kone käyntiin. Siellä telojen välissä lakanat ja tyynyliinat siliävät.” Nainen, 55

5. Munankeitin

”Munankeitin Egg-cetera, valmistaja Sunbeam, USA. Ostettu Atlantasta vuonna 1977. Muutettu 110V:stä 220VAC-jännitteelle yhdellä diodilla. Muovikannessa on säröjä. Ollut käytössä kaikki nämä vuodet. Aamulla keitti taas kaksi munaa, kuten lähes aina vuodesta 1977 lähtien.” Antti Linden, 72

6. Jääkaappi

”Jenkkijääkaappi Amcor 1950-luvulta, entinen omistaja kertoi kun muutin. Tämä tuli siis talon mukana. Toimii hyvin, eikä vie paljoa sähköä. Oven hyllyt ovat hajonneet ja oven aukaisumekanismi on takunnut välillä, muuten ihan toimiva, enkä vaihda ennen kuin on ihan pakko.” Nainen, 47

7. Joulukuusen kynttiläsarja

”Philipsin valmistaman joulukuusen kynttiläsarjan alkuperä on jostain 1950-luvulta. Ostin käytettynä vanhojen tavaroiden liikkeestä vuonna 1994, vielä ei ole tarvinnut polttimoita vaihtaa. Olen syntynyt 1960-luvulla ja minulla taisi olla synnyinkodissanikin samanlainen setti.” Mies, 58

8. Mikro

”Mikroaaltouuni on mallia Husqvarna Micronett vuodelta 1984. Ostimme samanlaiset mikrot yhtä aikaa tuttavaperheen kanssa. Kriteereinä oli, että ei saa olla pyörivää alustaa. Toisaalta kiinnostavalta kuulosti mahdollisuus kalan kypsentämiseen, koska mikro on normaalia leveämpi. Yhtään kalaa ei siinä ole kypsennetty. Joskus 1990-luvulla piti vaihtaa sulake, mutta sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia. On edelleen käytössä lähes päivittäin ja toimii kuin olisi uusi. Mekaaninen tehonsäätö ja ajastin toimivat hyvin. Ne ovat itse asiassa helpommat käyttää kuin nykyiset elektroniset säätimet. Tänä aamuna vaimo sulatti tällä marjoja aamupalalle. Ei ole suunnitelmissa vaihtaa uuteen!” Mies, 62

9. Astianpesukone

”Astianpesukone Miele, vuosimalli noin 1982. Isovanhempieni huoneistoon tehdyn keittiöremontin yhteydessä uutena hankkima. Isovanhemmista on aika jättänyt, astianpesukoneesta ei. Kone toimii yli 37 vuoden iästä huolimatta täysin moitteettomasti. Surkuhupaisaa on, että kun taloyhtiössä syntyi tarve irrottaa astianpesukone paikaltaan sen taakse tehdyn lattiasauman tiivistyskorjauksen vuoksi, taloyhtiö kannusti uusimaan astianpesukoneen. Kieltäydyin, koska siirtyminen kertakäyttökonekulttuuriin ei kiinnostanut. Kyseistä Mielen astianpesukoneen mallia on muun muassa Saksassa myynnissä euroja vastaan käytettynä jälkimarkkinoilla edelleen. Kuinka moni huolisi yli kymmenen vuotta vanhan nykyastianpesukoneen edes ilmaiseksi?” Jukka Harno, 46

10. Pesukone

”Siemens Siwamat 704 pesukone. Ostimme sen 1975 mennessämme naimisiin. Kun lapsemme oli pieni, konetta käytettiin paljon. Nyttemmin vähemmän mutta jatkuvasti silti ja pesutulos on edelleen hyvä. Ainoa vaihdettu osa on kannen lukko, joka hajosi vuosia sitten. Sain maahantuojalta tilalle uuden. Kerran muuton yhteydessä unohdin kuljetussuojat kiinni koneeseen ja lingotessa kone tuli eteisessä vastaan. Tämäkään ei hajottanut konetta. Ihmetyttää nämä nykypäivän muutaman vuoden kestävät pesukoneet.” Mies, 68

11. Sähkövatkain

”Minulla on yhä edelleen käytössä sähkövatkain, jonka vanhempani ovat saaneet kihlajaislahjaksi vuonna 1968. Philipsin vatkain on aivan ehjä ja toimii. Toki sillä pitää vatkata nykyvatkaimia kauemmin taikinoita ja se on melkoisen painava kapistus, mutta nostalgian riemu korvaa nämä pienet puutteet. Aikomukseni on käyttää sitä niin kauan kuin siinä virtaa piisaa. Nykyajan kertakäyttökulttuurissa elellessä saan suurta riemua laitteesta, joka on kestävä ja siten ekologinen. Viime kesänä tein vatkaimellani vanhemmilleni 50-vuotiskihlajaiskakun. Ja joka kerta vatkaimen esiin kaivaessani minua huvittaa suunnattomasti se, että vekotin on itseäni vanhempi.” Kristiina Toivonen, 46

12. Levysoitin

”Technics SL-1200MK2 on hankittu käytettynä 2012, valmistusnumeron mukaan tullut tehtaalta 1978. Tietojeni mukaan ollut ravintolan soittimena uudesta noin vuoteen 2010, jolloin edellinen omistaja osti sen. Neulavaloa lukuunottamatta kaikki pelaa ja soi paremmin kuin useat paljon kalliimmat nykysoittimet. Mutta tämä malli on kuuluisa siitä, että se kestää lähes mitä tahansa. Hifiharrastajana olen huomannut, että yleisestikin 70-, 80- ja 90-luvuilla valmistetut laitteet tehtiin kestämään. Dekeistä joutuu vaihtamaan hihnoja kun kumi hapertuu, mutta niitä saa yleensä tilattua muutamalla eurolla. Muuten kaikki kestää kulutusta aivan eri tavalla kuin nykyiset vermeet. Mies, 49

13. Radio

”Salora Minor -matkaradio vuodelta 1965. Sopii hyvin Billnäs-kirjoituspöydälle työhuoneeseen. Puukotelo takaa hämmästyttävän napakan ja kantavan äänen. Isäni dyykkasi tämän löydön itähelsinkiläisen vanhainkodin roskalavalta 1990-luvulla.” Mies, 48

14. Monitoimikone

”Vanhemmillani on käytössä 1960-luvun puolivälissä ostettu Kenwoodin yleiskone, taattua laatua Englannista. Äitini oli vihainen, kun moinen luksus tuli kotiin, paljon tarpeellisempaakin olisi voinut hankkia. Isäni vaihtoi joskus lihamyllyn hammaspyörän. Hirvenlihaa jauhettu satoja kiloja, ei ihme että väsyi. Myös taikinakulho on vaihdettu. Pitää pirunmoisen metelin, mutta vatkaa ja vaivaa moitteetta, ja tehosekoitinkin toimii.” Tarja Telakivi, 58

15. Ompelukone ja valopöytä

”Äitini on saanut Necchi-sähköompelukoneen vanhemmiltaan häälahjaksi 1956. Koneella pystyy tekemään koruompeleitakin erillisten levyjen avulla. Valopöytä on 1980-luvulta, lamppua ei ole vaihdettu kertaakaan.” Nainen, 59

16. Pakastin

”Vanhemmillani on yhä jatkuvassa käytössä pakastin, joka hankittiin hieman ennen syntymääni vuonna 1968.” Mies, 51

17. Pyykkilinko

”Pitkäikäisin laite kodissani on vuonna 1965 hankittu Upo-pyykkilinko. Sen sähköjohtoa on kerran paikkailtu ja lingon kovamuovinen kansi on haljennut ja paikattu. Se on palvellut vuosikymmenestä toiseen, eikä vikoja ole ollut. Käytän linkoa jokaisen pyykinpesun jälkeen, sillä se on paljon tehokkaampi kuin pesukoneen oma linko. Vaatteet ovat Upon käytön jälkeen lähes kuivia – melkein voisi ne saman tien vaikkaa päällensä vetää. Erinomainen kone!” Nainen, 79

18. Kahvinkeitin

”Trendikkään oranssi kahvinkeitin on 1970-luvulta Krups 261 A. Alun perin mieheni vanhempien kahvinkeitin, jonka hän otti mukaansa lähtiessään opiskelemaan. On ollut taloutemme ainoa kahvinkeitin vuodesta 1986.” Tuija Aaltonen, 50

19. Kahvimylly

”Sähkökäyttöinen, muovinen kahvimylly on ollut käytössä jo 1960- tai 1970-luvulta asti. Sain sen isoäidiltäni 2006 tai 2007. Jauhan sillä edelleen papuja 3–4 kertaa viikossa. Laite on sveitsiläisvalmisteinen ja merkiltään Kelly.” Mies, 45

20. Pöytäkello

”En tiedä, voiko varsinaisesti puhua elektroniikkalaitteesta, mutta vanhin käytössäni oleva laite on yhden AA-pariston vaativa, yläasteen teknisen käsityön tunneilla tekemäni pöytäkello. Koneisto on siis noin 35 vuotta vanha. Kello on ollut koko historiansa ajan lyhyitä taukoja lukuun ottamatta käytössä ja toimii moitteettomasti edelleen.” Elisa Keto, 49