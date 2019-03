Teknologia

Sveitsin nettiäänestyksessä oli vaarallinen takaportti: Kaikki äänet olisi voitu väärentää

Sveitsin nettiäänestyksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Motherboardin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sieltä sen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestelmän rakensi

Suomessa