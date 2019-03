Poliisi selvittää: Anonyymi tekijä haluaa kostaa tiedustelulakien puolesta äänestäneille yrittämällä julkaista kansanedustajien veriryhmiä, kotiosoitteita ja lasten nimiä

Teknologia

Poliisi selvittää: Anonyymi tekijä haluaa kostaa tiedustelulakien puolesta äänestäneille yrittämällä julkaista

Keskusrikospoliisi selvittää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainväliselle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän sivun tarkoitus on kerätä ja levittää mahdollisimman paljon tietoa tiedustelulakia ajaneista pettureista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietoja keräävällä

Ylläpitäjä kertoi

Mikäli