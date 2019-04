Teknologia

Kännykän tai television hinta voi vaihtua jopa useasti päivässä – Kodinelektroniikka­ketjut kertovat, miksi la

Kännykkä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puhelimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kodinelektroniikkaketjut

Kaikilla

Kun

Power

KKV:n

https://www.hs.fi/talous/art-2000005909822.html

Tämä