Tesla selvittää, syttyikö tallissa seissyt Model S todella itsestään palamaan Shanghaissa, video tapauksesta levinnyt kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa

sähköautojen valmistaja Tesla ilmoittaa lähettäneensä tutkijoitaan Shanghaihin selvittämään Model S -autonsa väitettyä tuleen syttymistä, joka näkyy kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa leviävässä videossa, kertovat uutistoimistot.Turvakameran sunnuntaina kuvaama video näyttää pysäköintihalliin parkkeeratusta autosta ensin nousevan valkeaa savua, minkä jälkeen se syttyy nopeasti liekkeihin.Teslan mukaan kukaan ei loukkaantunut palon yhteydessä.Selvitettävänä on nyt muun muassa, onko video tallentunut todellisesta tilanteesta.on tullut hitti Kiinan Twitteriä vastaavassa viestipalvelussa Weibossa, jossa videota oli maanantaihin mennessä katsottu yli 22 miljoonaa kertaa, AFP kertoo.Videota on välitetty myös Twitterin kautta:Toisesta kuvamateriaalista käy ilmi, että palo tuhosi myös Teslan viereisiä autoja.Teslan mukaan tulipalon syttymisen syy ei heti selviä videosta.”Olemme lähettäneet ryhmän paikan päälle, ja autamme paikallisia viranomaisia tosiasioiden selvittämisessä. Tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut”, Tesla kertoo lausunnossaan.ei olisi ensimmäinen kerta, kun Teslan auto syttyy tuleen. Uutistoimisto Reutersin mukaan paloja on ollut vuodesta 2013 lähtien ainakin 14. Suurin osa paloista on syttynyt auton jouduttua kolariin.Jos viimeisin tapaus osoittautuu todelliseksi, se sattui Teslan kannalta ikävään aikaan. Yhtiö yrittää nimittäin saada jalansijaa Kiinan-markkinoista, joille pääsemistä ovat vaikeuttaneet Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppakiistan nostamat myyntihinnat.Tammikuussa Tesla kutsui Kiinassa korjauksiin yli 14 000 Model S -autoa Japanissa valmistetuissa turvatyynyissä ilmenneiden ongelmien takia.hetkellä Tesla tuo maahan kaikki Kiinassa myymänsä autot, mutta se rakentaa parhaillaan tehdasta Shanghaihin. Model 3:n valmistuksen käynnistyminen Kiinassa auttaisi vähentämään kauppasodan aiheuttamia ongelmia, Reuters kertoo.Uutistoimiston haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tulipalotapaukset eivät todennäköisesti vahingoita merkittävästi Teslan mainetta sähköautoista kiinnostuneessa Kiinassa.Teslan kiinalainen kilpailija Nio kertoi selvittävänsä tapausta, jossa sen ES8-mallin auto syttyi tuleen korjaustöiden yhteydessä maanantaina Xianissa.