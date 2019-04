Teknologia

HS testasi markkinoiden parhaat kännykkä­kamerat

Yllättävän

Kero

Nykyään

HS:n

Huomattavin

Eri

Zoomit – Hämmästyttävästä olemattomaan

Huawei 30 Pro

Huawein

Huawei

Periskooppilinssin

Samsung Galaxy S10+

Samsungin

Samsungin

Iphone Xs

Iphonen

Nokia 6.1

Suomalaisella

YHTEENVETO ZOOMAUKSESTA

Kalliimmat kännykät tarjoavat muotokuvamoodin

Uudet

Nyt

Jos

YHTEENVETO MUOTOKUVAUKSESTA

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005682480.html

Kirkkaassa päivänvalossa peruspuhelinkin pärjää

Kirkkaassa

YHTEENVETO PÄIVÄNVALOSSA KUVAAMISESTA

Erot alkavat näkyä hämärässä kuvatessa

Hämärässä

YHTEENVETO HÄMÄRÄSSÄ KUVAAMISESTA

Pienten kohteiden lähikuvauksessa kännykkäkamerat ovat loistavia

Pienten

Huawei P30 Pro on vertailun voittaja

Jos

Ovatko parhaat kännykkäkamerat ammattilaisten järjestelmäkameroiden tasoa?

Kännykkäkamerat

Puhelinten hinnat on tarkistettu torstaina 18. huhtikuuta isoimpien operaattorien ja kodinelektroniikkaketjujen nettisivuilta. Testatut puhelimet on lainattu Dna Kaupasta, Gigantista, Huaweilta ja Samsungilta.