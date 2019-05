Nettiarvontaan ei ole pakko osallistua omalla sähköpostiosoitteella – Näin toimii kertakäyttöinen sähköpostitili, joka säästää roskapostilta

Teknologia

Nettiarvontaan ei ole pakko osallistua omalla sähköpostiosoitteella – Näin toimii kertakäyttöinen sähköpostiti

Haluaistiko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen kuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kertakäyttöisiä

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005908282.html

Ulkoasultaan

Monet

Mahdollinen

Suomessa