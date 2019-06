”Olen itkenyt töissä tämän vuoksi” – Yli 200 lukijaa kertoi HS:lle syvästä raivosta, jota toimimaton teknologia aiheuttaa

Teknologia

”Olen itkenyt töissä tämän vuoksi” – Yli 200 lukijaa kertoi HS:lle syvästä raivosta, jota toimimaton teknologi

”Kiroan

”Muuten hyvin iloisesta ja mutkattomasta luonteestani kuoriutuu hiuksia päästä repivä ja käsiä nyrkillä pöytään lyövä antiteknologiamonsteri.” Nainen, 33

”Kerran hiillyin tabletille niin, että sinkautin onnettoman rakkineen seinään. Koneelle ei käynyt kuinkaan, mutta seinään tuli reikä.” Nainen, 58

Ari-Pekka Skarp

”Televisiomme on syytä avata noin kymmenen minuuttia ennen toivotun ohjelman alkamista, jos ei halua jäädä paitsi mistään. Telkkari sammuttaa itsensä useampaan kertaan, menee päälle, jumittaa, eikä mitään kaukosäätimen nappia kannata painaa tällä välin. Toisinaan kuuluu ääni, mutta kuva katoaa.” Nainen, 53

Skarp

Nykyinen

Ongelma

”Kun oikein mättää, lähden röökille.” Nainen, 60 ”Yleensä menen ansaan ja yritän ratkaista asian, vaikka oikeasti pitäisi lopettaa saman tien ja käydä vähän hengittämässä muualla. Koetan kehittää kärsivällisyyttä, koska laitteita on pakko käyttää, kun on tässä yhteiskunnassa elettävä. Töissä yritän saada jonkun parempihermoisen apuun, jotta muut eivät joudu kuuntelemaan tuskailujani liian pitkään.” Nainen, 43

Millaisissa

”Oikeastaan useinkaan kyse ei ole varsinaisesta toimimattomuudesta, vaan tilanteesta jossa laite vaatii päivitystä, kun vain haluaisit käyttää sitä. Ok, usein päivityksen voi lykätä, mutta sitten tiedossa on myös ongelmia.” Mies, 56

Koeta

Se

”Tänään aamulla minulla meni 45 minuuttia yhden yksinkertaisen asian hoitamiseen pankin kanssa. Otin ensin yhteyttä chatissa, jossa robotti kyseli jatkuvasti lisäkysymyksiä eikä ymmärtänyt lopulta, mitä halusin selvittää. Yritin soittaa asiakaspalveluun, mutta en päässyt oikean ihmisen juttusille, koska puheentunnistus tulkitsi asiani väärin ja kehotti vain menemään verkkopankkiin. No, yritin uudelleen verkkopankkia. Kun asia ei edelleenkään ratkennut, otin uudelleen yhteyttä chatin kautta. Nyt osasin pyytää heti ihmistä avuksi. Lopulta asia ratkesi, mutta otti päähän käyttää 45 minuuttia pieneen asiaan, jonka joku olisi voinut kertoa minulle muutamassa sekunnissa.” Nainen, 38

”Olen itkenyt töissä tietojärjestelmän aiheuttaman epätoivon ja ahdistuksen vuoksi. Minun pitäisi työssäni auttaa ihmisiä, mutta tietojärjestelmä tekee työpäivistäni sietämättömiä. Mietin päivittäin työpaikan vaihtoa, vaikka muuten pidän työstäni.” Nainen, 47 ”En ole opiskellut sairaanhoitajaksi, jotta voisin hoitaa koneita ja järjestelmiä.” Mies, 34 ”Olen töissä luokanopettajana. Jotta tietokoneelle pääsee edes kirjautumaan, täytyy langattoman internetin toimia. Usein tämä ei toimi. Yleensä läppäreiden kanssa työskennellessäni en ole opettaja, vaan it-tukihenkilö, joka koettaa maagisin keinoin saada yhden oppilaan konetta yhdistymään internetiin. Selän takana muut 24 oppilasta kaipaavat samaa it-tukea tai jopa pedagogisia taitojani.” Nainen, 28 ”Olen oikeasti kärsivällinen ja jaksan yrittää asentamista ja virittämistä. Töissä en ymmärrä, että työnantaja ei laske tekniikan aiheuttamaa harmia ja lisätyötä työajaksi.” Nainen, 48 ”Kiireessä saatan jättää jopa olennaisen työasian hoitamatta ja siirtyä sellaiseen, jonka tekeminen onnistuu.” Nainen, 45

Osa

”Yhteiskuntamme on niin teknologian lävistämää, että sen tarpeellisuutta ei enää tarkastella tapauskohtaisesti. Teknologian pitää olla läsnä yksinkertaisimmissakin asioissa, vaikka se hidastaisi ja monimutkaistaisi niitä täysin tarpeettomasti.” Mies, 34 ”Kehitettäessä teknologiaa ratkaisuksi johonkin ongelmaan, tullaan samalla kehittäneeksi uusia ja odottamattomia vaikutuksia, jotka voivat ajan oloon muodostua omanlaisiksi, alkuperäistä ongelmaa suuremmiksi ongelmiksi. Tällainen ongelmaksi kehittynyt vaikutus on laajassa mielessä koko riippuvuutemme järjestelmistä ja sovelluksista, minkä vuoksi juuri raivostumme laitteidemme äärellä. Mies, 33 ”Ihmiset tuntuvat suhtautuvan toimimattomaan teknologiaan kuin se olisi jokin luonnonlaki: ’Tätä tämä nykyaika on’. Pitäisi uskaltaa vaatia enemmän. Toimiva teknologia on viitseliäisyyskysymys, eikä mitään utopiaa.” Nainen, 31

Huonosti

”Ammattini on ohjelmistotestaaja, ja on kurja huomata huonosti toimivaa softaa joka suunnassa.” Nainen, 38 ”Olen itse it-alalla töissä. Tiedän kireät aikataulut ja tiukat budjetit, näin ei synny parhaita järjestelmiä.” Mies, 41 ”Olen lähitukiasiantuntija. Yritän saada laitteet toimimaan mahdollisimman hyvin ja kerron laitteiden käyttäjille, että niissä on rajoitteita ja että laitteen hitaus on sen ominaisuus. Päällimmäinen tunne on etenkin halpojen laitteiden kohdalla on, että taas on tietämätöntä tai säästeliästä sorvattu linssiin.” Mies, 33

Skarp

Tämä

”Yleensä ajattelen, että muutan metsään ja teen elämästäni yksinkertaisempaa.” Nainen, 43

ja tunnen halua heittää puhelimeni seinään. Fiilikseni on samaan aikaan epätoivoinen, lannistunut ja raivostunut, ihana yhdistelmä. ”Näin vastasi 43-vuotias nainen, kun HS kysyi lukijoilta, millaisia tunteita huonosti toimiva teknologia heissä herättää.Eikä hän ollut tuntemuksineen yksin. Kyselyyn vastasi yli 250 ihmistä, joista vain muutamat poikkeusyksilöt pystyivät suhtautumaan tyynesti toimimattomiin ja hankalasti käytettäviin laitteisiin, ohjelmistoihin ja sovelluksiin.Kyselyyn vastanneet kertoivat kiukuspäissään muun muassa repineensä miniläppäristä näytön irti, hakanneensa näppäimistöä, romuttaneensa printterin, heitelleensä puhelimia, kaukosäätimiä ja tietokoneen hiiriä sekä hajottaneensa kaikkia muitakin pieniä asioita käsiensä ulottuvilla.Suurin osa vastanneista ei sentään riko esineitä, vaikka se mielessä pyörisikin.on psykologi, työnohjaaja ja teollisen johtamisen insinööri, joka on ollut mukana myös suunnittelemassa erilaisten digitaalisten palveluiden käytettävyyttä. Hänelle ei tule yllätyksenä, että ihmiset kokevat näin voimakkaita tunteita teknologian äärellä.Skarp on kuitenkin sitä mieltä, että negatiiviset tunteet eivät ole suoraan seurausta siitä, että käytetty laite, ohjelmisto tai sovellus olisi huono.”Tunnekuohu tulee ensisijaisesti siitä, että meillä on jokin tavoite, johon pyrimme ja jota emme pysty tavoit­tamaan.”Teknologian on tarkoitus tarjota välineitä näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi raivo, suuttumus, epätoivo ja muut negatiiviset tuntemukset kohdistuvat teknologiaan, vaikka varsinaisen tunnepiikin synnyttää itse asiassa se, että tavoite ei toteudu.Eli emme onnistu esimerkiksi katsomaan televisiosta sillä tavalla kuin haluamme.lähtisi kuromaan koko asetelmaa auki muinaisista luolaihmisistä asti. Hänen mielestään teknologiaksi voi laajassa mittakaavassa ajatella kaikkia välineitä, joiden avulla yritämme saavuttaa jotain.Kengät tai jopa kivi, jolla luolamies on rikkonut vaikkapa kookospähkinän, ovat tässä mielessä teknologiaa.”Ihmiset ovat aina yrittäneet lisätä omia toimintamahdollisuuksiaan erilaisten teknologioiden avulla. Se on pohjimmiltaan teknologian tarkoitus.”Lisäksi Skarp puhuisi ”ajattelun teknologioista”, jotka eivät välttämättä ole materiaalisia.”Me esimerkiksi opiskelemme kieliä ja matematiikkaa, jotta meillä olisi enemmän toimintamahdollisuuksia.”informaatioteknologia on Skarpin mukaan vahvasti ”ajattelun teknologiaan” liittyvää. Lisäksi on runsaasti erilaisia laitteita, jotka yhdistävät ”ajattelun teknologiaa” sekä fyysistä ja materiaalista teknologiaa – ennen kaikkea älypuhelimet.”Evoluution näkökulmasta olemme tottuneet tiettyihin ratkaisumalleihin, jotka toimivat keskimäärin kohtuullisen hyvin. Yksi niistä on se, että jos jokin ei onnistu, nostamme tunteiden intensiteettiä ja lisäämme voimaa, jotta se onnistuisi.”on se, että nykyteknologian kanssa tällainen toimintamalli on joko hyödytön tai vahingollinen.”Mitä enemmän on tunnekuohua, sitä vaikeammaksi rationaalinen ajattelu muuttuu. Näemme asiat mustavalkoisesti ja yritämme ratkaista niitä yksinkertaisilla, alkukantaisilla keinoilla.”Pitäisi siis pysyä mahdollisimman tyynenä, miettiä mitä tavoitetta kohti on pyrkimässä ja mitä muita ratkaisuja sen tavoittamiseksi voisi olla tarjolla.Monet tekevät juuri niin: hengittelevät syvään, pitävät taukoja ja pyytävät muilta apua.tilanteissa ihmisten hermot sitten nykyteknologian kanssa menevät?Oikeastaan ihan kaikenlaisissa, ja monilla teknologiaan hermostuminen on jokapäiväistä – suorastaan osa arkea.Tyypillisestä ärsytystä aiheuttaa esimerkiksi se, että internetyhteys ei toimi tai on hidas, joukkoliikenteen lippuja on vaikea ostaa netissä ja mobiililaitteilla, työpaikoilla tietojärjestelmät ja ohjelmistot eivät toimi, kaatuilevat tai ovat loputtoman monimutkaisia ja epäloogisia käyttää, älytelevisioratkaisut, pankkiasioinnin vaikeutuminen, halvat laitteet lakkaavat toimimasta kunnolla pian ostamisen jälkeen, sisältöjen katoaminen bittiavaruuteen...Esimerkiksi tämän jutun pohjana olevaan kyselyyn oli monien vastaajien mielestä hankala ilmoittaa oma ikä liukusäätimellä. (Tämän palautteen ansiosta HS:n kyselyissä on lähitulevaisuudessa aina oletuksena se, että ikä ilmoitetaan näppäilemällä. Sitä ennen vinkkinä että liukusäätimestä huolimatta iän voi nytkin ilmoittaa myös näppäilemällä.)Yksi merkittävä kiukun aihe on päivitykset, erityisesti kun ne alkavat automaattisesti ja kestävät kauan.sitten tällaisessa kierteessä pysyä tyynenä ja pohtia erilaisia ratkaisumalleja.Nykyteknologian monimutkaisuus myös tekee ratkaisujen löytämisestä hankalampaa ja usein jopa mahdotonta.Ennen vanhaan erilaisten työkalujen käyttäjä osasi usein myös itse korjata tai säätää niitä, Skarp pohtii.”Mutta nykyteknologian valmistaminen vaatii hirveän määrän asiantuntijuutta, ja yksi asiantuntija on tehnyt kokonaisuudesta vain pienen osan.”tarkoittaa samalla, että olemme usein täysin avuttomia, jos laite tai ohjelma ei toimi kuten sen pitäisi.”Meillä ei ole välttämättä mitään mahdollisuuksia viedä asiaa eteenpäin, ainakaan kovin nopeasti. Pitää yhyttää ihmisten kanssa, jotka osaavat tehdä asioille jotakin. Se on huomattavasti hitaampaa ja hankalampaa, varsinkaan kun ei välttämättä edes tiedä, keihin olla yhteydessä.”Tai jos esimerkiksi töissä käytetty ohjelmisto kaatuu, ehkä ei voi tehdä muuta kuin raportoida siitä eteenpäin ja odottaa milloin tilanne korjautuu.Silloin varsinaiset työt voivat jäädä kokonaan tekemättä, mutta ei voi itse vaikuttaa tilanteeseen mitenkään. Se jos mikä on turhauttavaa.vastaajista ryhtyi pohtimaan sitä, että teknologia ärsyttää juuri siksi, että sitä on pakko käyttää. Vaihtoehtoja ei ole, ja siitä ollaan riippuvaisia.Usein teknologia myös tuntuu vain synnyttävän ongelmia, joita ei aiemmin ollut olemassakaan.toimiva teknologia ärsyttää kaikenlaisia ihmisiä: Naisia ja miehiä oli vastaajissa suurin piirtein yhtä paljon. Nuoria korpeaa siinä missä vanhempiakin, kyselyyn vastanneiden ikäkeskiarvo oli 45 vuotta.Ennen kaikkea niin teknologisesta kehityksestä vieraantuneet kuin siitä hyvin perillä olevat kiivastuvat laitteiden ja ohjelmien parissa.Teknologian käyttötarkoitukset ja sitä kautta sen synnyttämät ongelmat ja hermostumisen syyt vain voivat olla erilaisia. Kun yhtä harmittaa epäloogisesti toimivat nettisivut, toinen kiroaa älykotilaitteiden yhteensopimattomuutta.Kyselyyn vastasi myös monia it-alalla työskenteleviä, eivätkä he aina olleet vakuuttuneita siitä, että tuotteiden laatu on sellaista, mitä pitäisi.Myös vastauksissa manattiin huonosti tehtyjä ohjelmistoja, joita ”insinöörit suunnittelevat toisille insinööreille”. Tavallinen tuotteiden käyttäjä on unohdettu.kuitenkin huomauttaa, että nykyään teknologiaa kehitetään enemmän ja enemmän käyttäjäystävällisestä näkökulmasta.”Siihen panostetaan aika paljon. Vanhat käyttöjärjestelmät ovat huomattavasti vaikeampia käyttää ja vaativat enemmän käyttäjältä.”Mutta nykyään teknologia ympäröi meitä aivan eri tavalla kuin aiemmin: lähes kaikkialla ja lähes koko ajan.voi olla yksi keskeinen syy sille, miksi erilaiset tietoisuustaidot ovat nykyään kovin trendikkäitä – mindfulnessista ja joogasta lähtien. Myös Skarp on perehtynyt työssään paljon tietoisuuden hallintaan.”Tietoisuustaidot ja tunteiden säätelyn opettelu saattaa liittyä siihen, että meillä ei ole enää niin paljon hallintaa, kun emme esimerkiksi osaa korjata tietokonettamme. Tällaisen voimattomuuden kautta joudumme enemmän tekemisiin oman mielemme kanssa.”Osa vastaajista kertoikin pohtivansa pakokeinoja nykyisestä elämänmenosta, joka stressaa heitä.