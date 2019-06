Teknologia

Kysely: Suurella joukolla suomalaisia on kotonaan elektroniikkaa, jota he eivät ymmärrä ja osaa käyttää

Yli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gigantin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samalla