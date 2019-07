Amerikkalaisyritys kehitti lentävän liekinheittimen, mutta ei kai sitä saa Suomessa käyttää? Selvitimme

Teknologia

Taivas lyö tulta

Lennokkeja käytetään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennokkien omistajien

Ihmiset ovat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt yhdysvaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käsikäyttöisistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennokkien

Lentävää liekinheitintä

Toistaiseksi Traficomilla