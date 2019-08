Teknologia

Facebook julkisti työ­kalun, jolla voi rajoittaa omien selaus­tietojen päätymistä yhtiölle

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohdennettua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Facebookia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy