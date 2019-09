Teknologia

Raha nimeltä ”yksi” ja kolmen miljardin puhallus

Moni tietää, mikä on Bitcoin. Se on virtuaalinen valuutta. Harvempi tietää, mitä ovat Leocoin, Bigcoin, Coinspace, Cameleoncoin tai Onecoin. Eikä ihme, sillä näitä valuuttoja on jo yli 2 000 erilaista. Jopa Facebook, Venezuelan valtio ja Jyväskylän yliopisto ovat perustamassa omiaan.