Brittiartisti Imogen Heap aikoo mullistaa musiikkiteollisuuden ja saa siihen 100 000 euron rahoituksen Suomesta

Teknologia

Brittiartisti Imogen Heap aikoo mullistaa musiikkiteollisuuden ja saa siihen 100 000 euron rahoituksen Suomest

Grammy-palkittu

Heap

Heapin

Uusi systeemi palauttaisi musiikintekijöille oikeuden omaan dataansa.

Imogen Heap

Ensin

”Sitra on ainoa taho, joka on rahoittanut meitä.”

Mycelian

Kun

Loppuvuodesta

Heap on järjestänyt noin 50 kaupungissa ympäri maailmaa työpajoja.

Oikeastaan

Myceliaan

Mycelian