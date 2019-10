Teknologia

Oura muutti elämän salakavalasti – Toimittaja testasi kohuttua älysormusta kolmen kuukauden ajan

”Miten olet nukkunut viime aikoina?” Se on yksi kolmesta kysymyksestä, johon minun pitää vastata, kun olen ladannut kännykkääni Ouran sovelluksen. Oura on suomalainen älysormus, jonka tarkoitus on auttaa ihmisiä parantamaan hyvinvointiaan.