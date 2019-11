Miltä vanhempien puhelimen käyttö näyttää lapsen silmin? Nyt puhuvat lapset, ja heillä on aikuisille muutama neuvo

Teknologia

Miltä vanhempien puhelimen käyttö näyttää lapsen silmin? Nyt puhuvat lapset, ja heillä on aikuisille muutama n

viettävät liikaa aikaa puhelimen parissa, kuuluu vanhempien ja muiden aikuisten yleinen huoli. Harvemmin sen sijaan kuulee puhetta, jossa vanhemmat olisivat huolissaan siitä, että he itse käyttävät puhelinta turhan paljon.Siksi HS päätti kysyä Helsingin Punavuoressa sijaitsevan Snellmanin ala-asteen koulun kuudesluokkalaisilta, häiritseekö heitä vanhempiensa puhelimen käyttö.Vastaajia oli yhteensä 41. Oppilaat saivat paperilla kysymyslistan, jossa pyydettiin sekä avo- että rasti ruutuun -vastauksia.hyvät uutiset: suurinta osaa pojista vanhempien puhelimen käyttö häiritsee vain harvoin tai ei lainkaan. Tyttöjen kohdalla hajonta on suurempaa. Monia heistä asia harmittaa usein tai ainakin toisinaan.Kuudesluokkalaisten havaintojen mukaan vanhemmat tekevät puhelimella melko tavanomaisia asioita, eli ovat somessa, viestittelevät, työskentelevät, selaavat nettiä ja tietysti puhuvat.Kukaan vastaajista ei raportoinut, että hänen vanhempansa pelaisivat puhelimella.nousi selkeästi esille se, että puhelimen käyttö vie monesti aikuisten huomion. Se ärsyttää lapsia. Esimerkiksi kysymykseen, miksi ja millaisissa tilanteissa vanhempiesi puhelimen käyttö häiritsee sinua, tuli tällaisia vastauksia:Joskus pyydän tekemään jotain kanssani, mutta vanhempani ei voi, koska on puhelimella.Isäni katsoo puhelinta usein, kun pyydän apua läksyissä.Välillä kun on asiaa, he eivät kuuntele.He eivät vastaa, jos kysyn jotain.puhelimen pläräämisen lisäksi lapsia häiritsevät vanhempien pitkät puhelut:Häiritsee, kun äiti puhuu todella kauan puheluita.Myös vanhempien tietokoneiden käyttö harmittaa, koska silloin he tavallisesti tekevät töitä.Enemmän [kuin puhelimen käyttö] minua häiritsee, kun vanhempi on tietokoneella. Suurin osa tietokoneella olemisesta on kuitenkin työasioiden tekemistä.No, kun ne tekee töitä tietokoneella, kuusi tuntia, voi olla enemmänkin.kismittää myös se, että vanhemmat eivät osaa käyttää puhelimiaan tai eivät huomioi kännykkä kourassaan muita samassa tilassa olevia.Videoiden katsominen ilman kuulokkeita.Aina kun on huono aika, esimerkiksi peli kesken, niin mutsi alkaa laittaa biisejä puhelimelta.Kun vanhempani puhuvat puhelimessa, he huutavat.Ja kyllä myös lapsia häiritsee, kun vanhemmat käyttävät puhelinta ruoka-aikana. Asiasta huomautti useampi vastaaja.on myös runsaasti neuvoja vanhemmille. Niistä voisi koostaa melkeinpä huoneentaulun. Jos saisit antaa vanhemmillesi yhden säännön puhelimen käyttöön, mikä se olisi?Kuuntele, kun puhun sinulle.Jos minulla on sinulle asiaa, pistä se puhelin hetkeksi pois.Auta minua silloin kun pyydän.Älä puhu yli seitsemän minuutin pituisia puheluita.Ei saa valittaa [lapsen puhelimen käytöstä], jos on itsekin puhelimella.Ei Youtubea.Älä käytä puhelinta ruokapöydässä.kävi myös ilmi, että suurinta osaa Snellmanin ala-asteen koulun kuudesluokkalaisista vanhempien puhelimen käyttö ei vaivaa. He eivät kokeneet tarvetta antaa vanhemmilleen ohjeita puhelimeen käyttöön. Osa jakoi suorastaan kehuja ja suosituksia.En antaisi ohjeita, koska se ei häiritse.Ei olisi mitään sääntöjä.En antaisi mitään, koska tiedän, että kun he käyttävät puhelinta, he yleensä tekevät jotain tärkeää.Pelatkaa vaan.Jatka samaan malliin.myös kertovat riitelevänsä puhelimen käytöstä vanhempiensa kanssa todella harvoin – monet eivät koskaan. Vastaajien mukaan riitoja aiheuttavat lähinnä tällaiset asiat:Lapsi ja vanhempi ovat paljon puhelimella.Lapsi käyttää puhelinta, kun ei saisi, esimerkiksi illalla.Lisäksi riitoja syntyy ”harvoin jossain internet-asioissa”. Tämä taitaa kuitenkin olla osuvimmin tiivistetty vastaus kysymykseen, riitelettekö puhelimen käytöstä vanhempiesi kanssa:Ei, paitsi välillä riidellään.