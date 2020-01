Microsoft lopettaa tänään tietoturvapäivitykset suosittuun Windows 7 -käyttöjärjestelmän – koneista tulee alttiita viruksille

Teknologia

Microsoft lopettaa tänään tietoturvapäivitykset suosittuun Windows 7 -käyttöjärjestelmän – koneista tulee altt

Microsoft

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietokoneet,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Microsoft