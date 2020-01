Teknologia

Windows-käyttö­järjestelmästä löytyi vakava tieto­turvapuute, NSA varoitti poikkeuksellisesti haavoittuvuudest

Windows-käyttöjärjestelmien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puutteesta ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

NSA:n johtaja