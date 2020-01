Teknologia

Windows-käyttö­järjestelmästä löytyi laaja ja vakava tieto­turvapuute, jopa NSA varoitti poikkeuksellisesti ha

Windows-käyttöjärjestelmien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puutteesta ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

NSA:n johtaja