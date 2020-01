Jopa miljoonat kissat ympäri maailmaa katsovat tietynlaisia videoita Youtubessa – Eläinlääkäri kertoo, miten videon katselu vaikuttaa kissaan

Teknologia

Jopa miljoonat kissat ympäri maailmaa katsovat tietynlaisia videoita Youtubessa – Eläinlääkäri kertoo, miten v

Kissavideoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Videoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos on koko ajan lintuvideo päällä, eikä kissa pääse olemaan kuin siinä samassa huoneessa, se on tosi suuri stressi kissalle.

”Kissat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kissat saattavat alkaa tehdä ääntä, jota ne saattavat pitää vaaniessaan ja metsästäessään luonnossa.

Omistaja

Videoiden

Noel-kissan elehtiminen on hyvin samankaltaista videoiden äärellä kuin ikkunasta ulos tuijottaessa.

Immosen

Kuinka