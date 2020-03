Suurimmalla osalla meistä kännykkä kulkee mukana lähes kaikkialle ja on enemmän tai vähemmän käden ulottuvilla koko ajan.

Monien tutkimusten mukaan tavallinen älypuhelimen käyttäjä vilkuilee puhelintaan jopa noin parisataa kertaa vuorokaudessa.

Voiko puhelin siis olla myös riski koronaviruksen leviämisessä?

”Puhelimen kohdalla puhutaan vielä esineestä, joka on usein kasvojen lähellä”, pohtii johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

”Mutta jos on oma puhelin, joka on pääasiassa omassa käytössä, niin silloin se ei ole riski koronaviruksen leviämisen kannalta. Se, mitä bakteereja tai viruksia siitä saat, ne sinulla on ollut jo ennestään.”

THL tiedotti keskiviikkona, että koronaviruksen leviämistä tehokkaasti pintojen välityksellä ei ole toistaiseksi havaittu. THL ei pidä nykyarvioiden mukaan pintojen osuutta viruksen leviämisessä merkittävänä.

Tämä pätee myös puhelimiin, jotka moni laskee usein kädestään pöydille tai muille pinnoille.

Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa, esimerkiksi yskiessä ja aivastaessa, THL kertoo.

”Emme halua, että tulkitaan nyt silläkään tavalla, että käsihygienia olisi tarpeetonta. Se ei missään tapauksessa ole. Käsien kautta voi saada taudinaiheuttajia muualtakin kuin pinnoilta. Toinen ihminen on voinut aivastaa päin, ja pärskeitä on käsissä. Käsillä sitten kosketellaan usein kasvoja.”

Nykyaikana harvinaisemmiksi käyneiden, yhteiskäytössä olevien puhelinten kohdalla tilanne on toisenlainen.

”Pidän ihan mahdollisena, että räkää jää puhelimeen, jos sen käyttäjä yskii tai aivastelee. Yhteiskäytössä olevaa puhelinta kannattaa pestä ja puhdistaa”, Savolainen-Kopra sanoo.

”Kun kyse on koronaviruksesta tai yleisesti hengitystieinfektioista, puhdistukseen ei välttämättä vaadita mitään vahvoja desinfiointiaineita. Ihan tavallinen pesuaine on riittävä.”

Oman puhelimen puhtaana pitämiseen ei Savolainen-Kopran mukaan tarvita pesua, esimerkiksi silmälasien puhdistukseen käytettävät liinat riittävät.

”Hyvällä käsihygienialla eli ihan normaalilla käsien pesulla alentaa riskiä, että omaan puhelimeen päätyy jotakin. Puhelin on kuitenkin korvalla, ei sitä työnnetä nenään tai suuhun. Infektio lähtee siitä, että virus pitää saada limakalvolle.”

”Sen voi saada joko pisaratartuntana jostain aivastelevasta ihmisestä suoraan tai sitten viruksia on jostakin syystä käsissäsi ja sen jälkeen kaivat nenääsi, hierot silmiäsi tai työnnät sormiasi suuhusi. Sillä tavalla virus joutuu limakalvolle. Kädet ovat varmasti suurempi riski kuin se puhelin.”