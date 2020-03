Teknologia

Kaikista kivointa on, kun puhutaan ja piirretään yhdessä, kertovat Emma ja Theo Lydman. Ruutuseurana ovat serkukset Topias ja Liina Konttinen. Kuva: Anna Lydman

Espoon Niittykummussa asuvat sisarukset, 7-vuotias Emma ja 9-vuotias Theo Lydman ovat olleet torstaista asti kotona.

Perjantaina he keksivät soittaa videopuhelun Espoon Olarissa asuville serkuilleen, 6-vuotiaalle Liina Konttiselle ja 8-vuotiaalle Topias Konttiselle, joiden kanssa he ovat hyviä ystäviä.

Sisarukset käyttivät videopuheluihin Applen Facetime-sovellusta, joka löytyy valmiiksi asennettuna Applen tietokoneilta, tableteilta ja puhelimista.

Lydmaneilla videopuhelu pyöri kannettavalla tietokoneella, Konttisilla tabletilla.

”Siihen vaan kone pöydälle, ja nelikko jutteli heti varmaan pari tuntia keskenään. Samalla lailla juttu lensi kuin muulloinkin”, äiti Anna Lydman kertoo.

Lapset leikkivät videoyhteyden välityksellä piilosta ja pelasivat Afrikan tähteä.

Pelkän juttelemisen lisäksi lapset esittelivät toisille piirroksiaan ja alkoivat leikkiä ja pelata yhdessä melkein kuin olisivat fyysisesti samassa tilassa, Anna Lydman kertoo.

”Luovuus pääsi aika nopeasti valloilleen. Minun lapseni menivät hakemaan Afrikan tähti -lautapelin kaapista. Sitä he pelasivat niin, että täällä meillä siirreltiin nappuloita. Keksivät leikkiä myös piilosta. Yksi meni piiloon ja arvuutteli serkuilta, missä hän on.”

Applen Facetimen kaltaisia maksuttomia sovelluksia, joilla yhteen videokeskusteluun voi osallistua useampia käyttäjiä, on tarjolla runsaasti.

HS esittelee jutun lopussa niistä viisi. Jokaisen jutussa esitellyn videosovelluksen käyttämiseen riittää, että on älypuhelin, tabletti tai tietokone, joissa on nettiyhteys.

Kun koronavirus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja, videopuheluiden avulla voi saada tunteen, että on yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa, vaikka ei olisikaan samassa tilassa.

Se on ainakin Anna Lydmanin kokemus. Hän osallistuu töiden puolesta usein etäyhteydellä videoneuvotteluihin ja -seminaareihin.

Työelämässä laajassa käytössä ovat muun muassa Microsoft Teams sekä Slack, erityisesti tällä hetkellä ihmisten ollessa tavallista enemmän etätöissä. Niissäkin on videokeskusteluominaisuuksia.

”Tässä on tietysti vielä alkuinnostusta, joka varmaan laantuu, mutta tällaiset videoyhteydet tuovat ehdottomasti hyvää fiilistä”, Lydman sanoo.

Serkusten yhteydenpito on jatkunut yli viikonlopun ja alkuviikosta. Anna Lydman innostui itsekin järjestämään lastensa innostamana kavereilleen ryhmävideokeskustelun lauantai-iltana.

”Vaikka on yhteys auki, ei siinä näytön edessä tarvitse olla koko ajan ja jutella.”

Hän on huomannut, että videoyhteydestä on ehtinyt tulla näinkin lyhyessä ajassa jo melko luonteva osa arkea.

”Vaikka on yhteys auki, ei siinä näytön edessä tarvitse olla koko ajan ja jutella. Serkut ovat vieneet pädiä omaan huoneeseen, meidän lapset ovat seuranneet heidän leikkejään, välillä yhteyttä on pidetty puhelimilla. Sieltä kuuluu heidän elämisen ääniään tänne ja meiltä sinne. Se on mukavaa.”

Lauantaina Lydman oivalsi myös asian, jonka olisi toivonut tajunneensa jo aiemmin.

”Lauantai-iltana minun piti olla tunti poissa kotoa. Lapseni ovat jo sen ikäisiä, että heidät voi jättää lyhyeksi aikaa yksin. Nyt jätin koneen päälle, ja minun siskoni vahti heitä videoyhteyden välityksellä. Se oli lasteni mielestä todella hauskaa, kun he saivat olla yksin kotona, mutta kuitenkin oli yhteys serkkuihin ja heidän äitiinsä.”

Seuraavaksi esittelyssä on viisi maksutonta ja yleisesti käytössä olevaa sovellusta, joilla voi myös muodostaa videokeskusteluja yhtäaikaa useiden käyttäjien kanssa.

Jutussa mainittu Facetime toimii ainoastaan Applen laitteilla, mutta kaikki neljä muuta sovellusta ovat ladattavissa maksutta Applen lisäksi myös mobiililaitteille, joissa on Android-käyttöjärjestelmä.

Ne siis löytyvät sekä Appstore- että Google Play -sovelluskaupoista. Lisäksi niitä voi käyttää nettiselaimen kautta.

Videopuhelun onnistumiseksi kaikilla osallistujilla pitää olla sama sovellus käytössä ja kirjautuneena.

Näiden videosovellusten käyttämiseen riittää, että on älypuhelin, tabletti tai tietokone, jossa on nettiyhteys.

Vähänkään pidempään seurusteluun voi Lydmanien tapaan olla mukavampaa käyttää tietokonetta tai isoa tablettia, jolloin muut keskustelijat näkyvät isompana ruudulla.

Videokuvayhteyden laatu voi vaihdella, mutta tavallisesti keskustelu onnistuu ihan mukavasti.

Kannattaa myös sopia aika, jolloin soittaa videopuhelun, koska se ei välttämättä hälytä kuten tavallinen puhelinsoitto. Joillakin sovelluksilla voi myös ajastaa videopuhelun, jolloin kaikki halukkaat saavat siitä myös etukäteen muistutuksen.

Kaikilla koronan takia paljon tavallista enemmän aikaa kotona viettävillä ei kuitenkaan ole älypuhelinta, tablettia tai tietokonetta, erityisesti näin on ikäihmisillä.

Siksi kannattaa muistaa, että ihan perinteinen puhelinsoittokin voi olla aivan yhtä tärkeä kuin videopuhelu.

1. Skype

Miten saan sovelluksen mobiililaitteelleni?

Se löytyy Google Playsta nimellä Skype – ilmaisia pikaviestejä ja videopuheluita sekä Appstoresta nimellä Skypen Iphone-versio. Molemmat toimivat suomeksi.

Skypen omistaa Microsoft, joten sen käyttämiseen tarvitsee Microsoftin käyttäjätilin. Sinulla on sellainen, jos sinulla on käyttäjätunnus esimerkiksi Windowsiin, Outlookiin tai Xboxiin.

Jos sinulla ei ole Microsoft-tiliä, se pitää luoda ottaessasi Skypen käyttöön.

Skype pyytää lupaa saada käyttöönsä puhelimesi kontaktit.

Miten voin aloittaa videopuhelun?

Tapoja on useampia. Voit esimerkiksi valita alapalkin valikosta Puhelut ja klikata yläpalkista videokamerakuvaketta. Sen jälkeen voit kutsua ihmisiä keskusteluun lähettämällä heille tarjolle tulevan linkin, jonka avaamalla ihmiset liittyvät keskusteluun

Tai voit valita alapalkin valikosta Ihmiset. Etsi hakemistosta ihminen, jolle haluat soittaa videopuhelun, klikkaa hänen nimeään ja valitse nimen oikealta puolelta videokamerakuvake.

Miten voin lisätä videokeskusteluun useampia ihmisiä?

Videokestelun aikana voi klikata oikeasta alakulmasta kolmea pistettä ja sieltä kohdan Lisää ihmisiä.

Tai sitten voi esimerkiksi valita avausvalikossa kohdan Puhelut ja sen jälkeen yläpalkista videokamerakuvakkeen. Silloin alkaa kokous, johon voit kutsua haluamansa ihmiset jakamalla linkin.

Miten käyttäminen onnistuu tietokoneella?

Skypen voi ladata tietokoneelle osoitteessa www.skype.com/fi. Sovellus toimii koneella samalla tavalla kuin mobiililaitteilla. Voit aloittaa keskustelun klikkaamalla Aloita keskustelu ja valita yhteystiedoista, kelle soitat videopuhelun.

Muuta: Skypen videopuheluita voi myös nauhoittaa, keskustelun aikana voi kirjoittaa viestejä ja käyttää emojeja, jotka näkyvät ruudulla.

Videoryhmäkeskusteluja voi lisäksi ajoittaa eli valita tietyn päivämäärän ja kellonajan, jolloin keskustelu on. Kaikki osallistujat saavat siitä halutessaan muistutuksen.

2. Facetime

Miten saan sovelluksen mobiililaitteelleni?

Facetimen saa vain Applen laitteille, joihin se on asennettu valmiiksi. Facetimen käyttämiseen tarvitaan Apple ID, joka sinulla on, jos ylipäänsä käytät Applen laitteita.

Se on sama tunnus, jolla kirjaudut kaikkiin Applen palveluihin.

Miten voin aloittaa videopuhelun?

Tapoja on useampia. Voit esimerkiksi käyttää Facetime-sovellusta, jolloin valitset oikeasta yläkulmasta +-kuvakkeen. Siitä valitset, ketkä haluat kutsua ryhmävideopuheluun ja painat lopuksi kohtaa Video.

Tai voit toimia, kuten soittaessasi tavallista puhelua, mutta puhelun sijaan valitset videokuvakkeen.

Miten voin lisätä videokeskusteluun useampia ihmisiä?

Sovelluksessa voit heti aluksi valita kaikki videopuheluun osallistujat. Ihmisiä voi lisätä keskusteluun myöhemminkin valitsemalla videokeskustelun aikana oikeasta yläkulmasta +-kuvakkeen ja valitsemalla haluamansa yhteystiedot.

Miten käyttäminen onnistuu tietokoneella?

Sovellus löytyy myös Applen tietokoneilta.

Muuta: Videoyhteyden aikana voi käyttää erilaisia tehosteita, jotka saa näkyviin ruudulla.

3. Facebook Messenger

Miten saan sovelluksen mobiililaitteelleni?

Se löytyy sovelluskaupoista nimellä Messenger ja toimii suomeksi.

Messengerin käyttöä varten pitää olla Facebook-käyttäjätili. Sinulla on sellainen, jos käytät Facebookia.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, se pitää luoda ottaessasi Messengerin käyttöön.

Messengerissä kontakteiksi tulevat Facebook-ystäväsi.

Miten voin aloittaa videopuhelun?

Tapoja on useimpia. Voit esimerkiksi valita alapalkista kohdan Keskustelut ja sitten hakutoiminnalla etsiä ihmisen, jolle haluat soittaa. Klikkaa sen jälkeen hänen nimensä oikealle puolella sijaitsevaa videokamerakuvaketta.

Miten voin lisätä videokeskusteluun useampia ihmisiä?

Puhelun aikana oikeassa yläkulmassa on kuvake, josas on puhelin ja +-merkki. Sieltä voit lisätä keskusteluun lisää ihmisiä.

Tai voit avata jonkin aiemman ryhmäkeskustelun ja klikata videokamerakuvaketta, jolloin ryhmässä oleville aukeaa videokeskustelu.

Miten käyttäminen onnistuu tietokoneella?

Mene selaimella osoitteeseen www.facebook.com. Valitse yläpalkista kohta Viestit eli Messengerin logo. Valitse kohtaa Luo ryhmä ja lisää ryhmään kaikki ihmiset, jotka haluat videokeskusteluun ja klikkaa sitten videokamerakuvaketta (Aloita ryhmävideokeskustelu).

Muuta: Facebook Messenger on tehty myös hauskuuttamaan. Itselleen voi lisätä tehosteita, kuten hassuja hattuja tai naaman. Kaverin kanssa voi pelata pelejä, esimerkiksi yrittää suulla napsia hampurilaisia tai yrittää yksisarvislakilla kerätä rinkuloita.

4. Whatsapp

Miten saan sovelluksen mobiililaitteelleni?

Se löytyy sovelluskaupoista nimellä Whatsapp Messenger ja toimii suomeksi. Facebookin omistamassa Whatsappissa käyttäjätilin luominen onnistuu syöttämällä oma puhelinnumero.

Whatsapp pyytää lupaa saada käyttöönsä puhelimesi kontaktit.

Miten voin aloittaa videopuhelun?

Tapoja on useampia. Voit esimerkiksi valita sovelluksen alapalkista Puhelut. Kirjoita sen jälkeen hakukenttään sen ihmisen nimi, kenelle haluat soittaa ja klikkaa videokameran kuvaketta nimen perässä.

Tai jos sinulla on viestiketju jonkun kanssa, avaa keskustelu ja klikkaa nimen oikealta puolelta löytyvää videokamerakuvaketta.

Miten voin lisätä videokeskusteluun useampia ihmisiä?

Videokeskustelun aikana oikeassa yläkulmassa on kuvake, josta uusien ihmisten lisääminen onnistuu.

Miten käyttäminen onnistuu tietokoneella?

Whatsappia voi käyttää myös tietokoneella. Osoitteesta www.whatsapp.com voi joko ladata tietokoneen työpöydälle sovelluksen tai käyttää Whatsappia suoraan selaimella.

Kummallakaan vaihtoehdolla ei kuitenkaan ole tarjolla videopuhelumahdollisuutta.

Muuta: Whatsapissa videokeskusteluun voi osallistua enimmillään vain neljä käyttäjää.

5. Google Hangouts

Miten saan sovelluksen käyttööni?

Hangoutsin käyttämiseen tarvitset Google-tilin. Sinulla on sellainen, jos sinulla on käyttäjätunnus esimerkiksi Gmailiin tai Youtubeen.

Jos sinulla ei ole Google-tiliä, se pitää luoda ottaessasi Hangoutsin käyttöön.

Googlen palveluiden idea on, että niitä voi käyttää joustavasti Googlen aluistoilla eri laitteilla.

Myös Hangoutsia pääsee käyttämään monia reittejä, mutta yksi suoraviivainen tapa videopuheluille on mennä nettiselaimella osoitteeseen hangouts.google.com.

Silloin aukeaa valikko, josta voi valita videokeskustelun, Video call. Kun sitä klikkaa videokeskusteluikkuna aukeaa – samoin ponnahdusikkuna, jolla voit kutsua muita mukaan keskusteluun.

Tämä tapahtuu joko kirjoittamalle heidän sähköpostiosoitteensa tai jakamalla linkki.

Muuta: Hangoutsissa voi esimerkiksi viestitellä ja jakaa muille nähtäväksi muita laitteella auki olevia sovelluksia samalla kun videoyhteys on päällä.