Teknologia

Suuri osa verkkoliikenteestä on viihdekäyttöä, kuten ohjemien katsomista suoratoistopalveluista. Kuva: Hanna Matikainen / Lehtikuva

Netin käyttö ja puhelimessa puhuminen ovat kasvaneet tällä viikolla ennätyslukemiin Suomessa.

Se näkyy kolmen suuren suomalaisen operaattorin eli Dna:n, Elisan ja Telian tilastoissa.

”Vaikka yksittäisiä korkeampiakin käyttöpiikkejä on nähty”, sanoo Dna:n välitysverkkojen johtaja Ville Virtanen.

HS kysyi operaattoreilta, miten verkkojen kuormitus vaikuttaa kaikkien suomalaisten arkeen. Entä toimivatko verkot varmasti edelleen dataliikenteen kasvaessa?

Esimerkiksi puheliikenteen määrä kaksinkertaistui maanantaina Dna:n ja Elisan verkoissa viikon takaiseen verrattuna. Erityinen piikki näkyi heti hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen. Telian verkossa kasvu puheliikenteessä ei ollut yhtä voimakasta.

Kiinteiden verkkoyhteyksien ja mobiilidatan käyttö on kasvanut puolestaan kymmeniä prosentteja viime viikosta. Suurin piikki oli Dna:n mobiiliverkossa tiistaina puolilta päivin, jolloin liikennettä oli yli 60 prosenttia enemmän kuin edellisellä viikolla samaan aikaan.

”Emme vielä tiedä, miten paljon etäopetus ja etätyöt lopulta kuormittavat verkkoja.”

Kaikki operaattorit ennakoivat, että dataliikenne tulee entisestään kasvamaan lähitulevaisuudessa.

”Emme vielä tiedä, miten paljon koululaisten siirtyminen etäopetukseen ja toimistotyöntekijöiden siirtyminen etätyöhön lopulta kuormittavat verkkoja. Keskiviikkona verkot toimivat”, sanoo Telian verkoista vastaava johtaja Sami Siiki.

Kasvanut verkko- ja puheliikenne johtuvat etätöiden lisäksi siitä, että tavallista enemmän kotona aikaansa viettävät ihmiset katselevat paljon nettitelevisiota ja ohjelmia suoratoistapalveluista, kuten Netflixistä, sekä mahdollisesti pelaavat enemmän verkossa.

Se on myös selvää, että ihmiset ovat yhteyksissä toisiinsa paljon enemmän kuin vielä viime viikolla, niin puhelimitse kuin verkon välityksellä.

Toistaiseksi verkot ovat toimineet normaalisti, operaattorit kertovat.

”Lisääntynyt käyttö on tapahtunut pääosin työpäivän aikana, jolloin verkossa on ollut hyvin vapaata kapasiteettia, koska niin sanottuna ’normaaliaikana’ ruuhkahuippu on kello 20–22”, kertoo Dna:n Virtanen.

Osassa Dna:n verkkopalveluista näkyy jopa se, että työpalaverit alkavat yleensä arkipäivinä tasatunnein. Nyt niitä järjestetään entistä enemmän etänä verkossa, jolloin verkkoliikenteessä näkyy piikkejä.

Entistä useampi suomalainen on ollut tällä viikolla etäyhteydessä töihin. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Operaattorien verkoissa ei ole mitään tiettyä kriittistä rajaa, jonka jälkeen palvelun laatu romahtaisi, ne vakuuttavat.

”Mutta voi tulla paikallisia ja pistemäisiä alueita, joissa mobiiliverkko on kovilla. Käytännössä se tarkoittaa, että näillä alueilla käyttö hidastuu”, Telian Siiki sanoo.

Yksikään operaattoreista ei näe lähitulevaisuudessa sellaista tilannetta, jossa ihmisten pitäisi ruveta rajoittamaan verkon käyttöä sen vuoksi, että kuormitusta on liikaa.

”Toistaiseksi tällaiselle ei ole nähtävissä tarvetta. Matkaviestinverkoissa puhepalvelu on lähtökohtaisesti priorisoitu dataliikenteen yläpuolelle, joten vähintään puhelut onnistuvat kaikissa tilanteissa”, Dna:n Virtanen sanoo.

”Kotona ollessa suosittelemme kuitenkin käyttämään wifi-yhteyttä, jos sellainen on tarjolla”, neuvoo Elisan palveluhallinnan johtaja Markus Kinnunen.

”Viihde on se, joka vie eniten kaistaa”, Dna:n Virtanen muistuttaa.

Useat vpn-sopimukset on mitoitettu etätyön suhteen normitilanteeseen.

Kaikki kolme operaattoria pitävät tällä hetkellä suurimpana ongelmana vpn-laitteistoja, joiden avulla työntekijät muodostavat salatun ja turvallisen etäyhteyden työpaikkansa tietojärjestelmiin.

”Yritysten tulisi varmistaa, että nettiyhteyksien ja vpn-laitteistojen kapasiteetti kestää laajamittaisen etätyöskentelyn ja jopa mahdolliset vikaantumiset”, sanoo Dna:n Virtanen.

”Yleinen kompastuskivi yrityksillä on vpn-sopimus. Useat vpn-sopimukset on mitoitettu etätyön suhteen normitilanteeseen. Nyt vpn-lisenssit eivät välttämättä riitä yrityksissä”, Telian Siiki kuvailee.

Eli verkkoliikenteessä syntyy pullonkaula datan siirtyessä vpn-yhteyden läpi. Se taas näkyy työntekijöille hidastuneina tai toimimattomina etäyhteyksinä työpaikkansa verkkoihin.

Verkkojen toimivuuden takaamiseksi nykyisissä poikkeusoloissa operaattorit ovat hajauttaneet toimintaansa niin, että työntekijät toimivat useissa eri tiloissa tai etänä.

”Verkkojen hallintaa ja valvontaa on Dna:lla hajautettu koronaviruksen vuoksi fyysisesti eri sijainteihin, jotta toimintavarmuus voidaan taata epidemiatilanteen pahentuessakin. Operoinnin työntekijöitä on ohjeistettu tekemään etätöitä, jotta he eivät sairastuta toisiaan. Verkon hallinta, ylläpito ja operointi voidaan toteuttaa pääosin etäyhteyden avulla”, Ville Virtanen kertoo.

”Maamme rakentuu tietoverkkojen päälle. Ne toimivat myös poikkeusolosuhteissa.”

Operaattorit kertovat myös varautuneensa kriisitilanteeseen keräämällä varastoon keskeisiä varaosia, joita tarvitaan verkkolaitteistojen huoltamiseen.

”Pystymme edelleen rakentamaan ja korjaamaan verkkoa. Poikkeustilanteessa on myös mahdollista mennä toimintamalliin, jossa keskitymme vain verkon korjaamiseen”, Telian Sami Siiki sanoo.

”Maamme rakentuu tietoverkkojen päälle. Ne toimivat myös poikkeusolosuhteissa. Pidämme yhteyksistä huolta parhaamme mukaan.”