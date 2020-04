Areena 5 on ehkä sarjan suurimman suosion saanut osa. Pelissä kootaan oma gladiaattorijoukkue ja yritetään nousta 1. divisioonan ja cupin mestariksi. Kuva: Areenapelit.fi

Taistelu alkakoon!

Dolg heittää loitsun Vesivasama. Cutteridge vastustaa loitsua. Loitsun onnistusmahdollisuus on 81 prosenttia.

Loitsu epäonnistuu.

Cutteridge ei kehittynyt loitsujen vastustamisessa.

Haarniska suojaa miekan iskulta kahden pisteen verran, mutta iskun vastaanottanut kärsii silti kolme pistettä vahinkoa ja on siten pahasti haavoittunut.

Samankaltainen ketju toistuu vielä muutamia kertoja. Lopulta raivoisa taistelu on tauonnut!

Taistelun voittaja on Gladiaattorit oy. Häviäjä on Tomunpurijat. Loitsut vaihtuvat nyrkkeihin, kirveisiin, nuijiin ja miekkoihin, mutta taistelut noudattavit pitkälti samaa kaavaa.

Näin etenivät gladiaattorien taistelut suomalaisessa pienpelien klassikossa, Areena 5:ssä.

Suuri joukko suomalaisia vietti 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa aikaa Areena-pelisarjan parissa. Kaikista suosituin oli sarjan viides osa, Areena 5, jota voi pitää suomalaisten pienpelien klassikkona.

Se oli melkoinen saavutus, koska pelit oli suunnitellut ja toteuttanut alusta loppuun yksi ihminen, Kempeleessä asuva Seppo Suorsa. Ainoastaan ulkoasussa Suorsa sai apua graafikkoystävältään.

Tarkkoja pelaajamääriä Suorsalla ei ole tiedossa, sillä pelit olivat ja ovat edelleen ladattavissa useilta verkkosivuilta.

”Minulla ei ole tallessa edes omien sivujeni latausmääriä, mikä on kyllä harmi näin jälkeenpäin ajatellen”, Suorsa sanoo.

Areena-peleissä pelaaja ohjasi ja kehitti omaa gladiaattorijoukkuettaan. Tavoitteena oli nousta neljännestä divisioonasta ykkösdivisoonan mestariksi ja cupin voittajaksi Riimukallion taistelukentillä.

Aluksi pelaaja valitsi joukkueelleen nimen ja värväsi omat gladiaattorinsa. Yhdelläkin saattoi taistella, ja korkeintaan taisteluun mahtui kuusi gladiaattoria.

Gladiaattorien taistelutaitoja piti kehittää ja hankkia niille parempia varusteita. Alkuun oli tultava toimeen esimerkiksi terävällä kepillä, mutta rahan ja taitojen karttuessa sen saattoi korvata jopa Mahtikeihäällä.

Suorsa oli koodannut pelejä jo pitkään, ala-asteikäisestä asti.

Kyseessä oli nopeatempoinen managerointipeli, jota pelattiin tietokoneen näppäimistöllä ja hiirellä. Ensimmäistä Areena-peliä pelattiin Commodore 64:lla, myöhemmin tietokoneilla, joissa oli Windows-käyttöjärjestelmä.

Tavallisesti managerointipelit olivat keskittyneet urheiluun, mutta Suorsa keksi yhdistää fantasia-aiheiset roolipelit ja urheilun.

Se oli menestysresepti vieläkin jatkuvaan kulttimaineeseen.

Areena 2 valmistui vuonna 1995. Kuva: Areenapelit.fi

Areena-pelisarjan osat ovat yhä ladattavissa ilmaiseksi internetistä Suorsan ylläpitämältä sivustolta osoitteesta www.areenapelit.fi.

Kun Suorsa teki ensimmäisen Areena-pelinsä, hän oli lukiolainen. Suorsa oli koodannut pelejä jo pitkään, ala-asteikäisestä asti. Hänen aiemmin tekemänsä pelit olivat Commodore 64:lle tehtyjä yksinkertaisia pelejä.

Niistä peleistä viimeistellyin oli toimintapeli Asteroidit. Tässä kaksinpelissä kumpikin pelaaja ohjasi omaa astronauttiaan. Pelaajat yrittivät avaruudessa käydyssä kaksintaistelussa ampua toisen pelaajan astronauttia ja välillä tankata happea.

Asteroideja Suorsa tarjosi listattavaksi myös Mikrobittiin, mutta se ei sinne päätynyt. Areenaa edeltäneitä pelejä ei ole missään ladattavana.

”Monenlaisia pikkupelejä tuli tehtyä. Ensimmäiseen Areenaan inspiraatio tuli roolipeleistä ja jalkapallomanageripeleistä. Niiden yhdistelmänä alkuperäinen ajatus sitten syntyi”, Suorsa sanoo.

Seuraavat osat Areena-pelisarjaan syntyivät sitten yliopisto-opintojen aikana. Suorsan mukaan silloin oli hyvin aikaa koodata.

Lue myös HS:n erikoisartikkeli videopelien ensiaskelista nykypäivään: Pac-Manista ja Super Mariosta Minecraftiin ja Fortniteen – HS:n erikoisartikkeli vie huimalle aikamatkalle videopelien maailmaan

Tärkeä hetki Areena-peleille oli, kun ne pääsivät esille tietokoneharrastajien Mikrobitti-lehden palstalla, jossa esiteltiin suomalaisia ja ulkomaalaisia pienpelejä.

”Palstaa pitänyt Jukka Kauppinen oli innostunut Areena-peleistä ja esitteli palstallaan näyttävästi Areenat 3–5. Siitä tuli julkisuutta mukavasti siihen aikaan”, Suorsa kertoo.

Suomessa on syntynyt monia muitakin ehdotonta kulttisuosiota nauttivia pienpelejä erityisesti 1990-luvulla, kuten autopeli Slicks ’n’ Slide ja kolmiosainen Ski Jump International.

Slicks ’n’ Slide on ylhäältä päin kuvattu ajopeli.

Ski Jump International on mäkihyppyaiheinen tietokonepelisarja, josta on ilmestynyt kolme osaa.

Areenat olivat ja ovat edelleen sujuvaa pelattavaa. Niissä on monipuolisesti erilaista tekemistä: soturien kehittämistä, varusteiden ostamista, hyökkäys- ja puolustuskykyjen parantamista sekä taktiikoiden hiomista.

Täysin vakavasti otettava peli on täynnä kuivakkaa huumoria:

”Tämän Kirouksen selitys on sensuroitu yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseksi.”

”Nuija tönäisee aseista parhaiten, mutta mokomat ovat melko kalliita.”

Pelin huumori saa Suorsan hymähtämään.

”Areena on ollut sellainen harrastusprojekti, että on voinut myös irrotella. Eikä ole tarvinnut vakavasti huolehtia, miten vitsit avautuvat, vaan on voinut hyvin vapaalla tyylillä vetää sellaisia juttuja, jotka ovat itsestäni tuntuneet hauskoilta.”

Lue myös: Ari Tommiskalla oli nuorena kaukorakkaus, jota muut eivät ymmärtäneet – Nyt hänen omakotitalonsa on omistettu kokonaan videopeleille

Vuonna 2000 ilmestyneen Areena 5:n jälkeen pelisarja oli pitkään tauolla. Kunnes ohjelmistoarkkitehtina työskentelevä Suorsa halusi virkistää peliohjelmointitaitojaan kaksitoista vuotta myöhemmin.

Vuonna 2012 ilmestyi verkkoselaimella pelattava Areena 6, kahta vuotta myöhemmin puolestaan siitä päivitetty versio Areena 7.

Pelisarjan uusimman osan, Areena 7:n, graafinen ulkoasu on jo huomattavasti värikkäämpi kuin aiempien. Kuva: Areenapelit.fi

Tarkkoja kävijämääriä sarjan tuoreimmalle pelille Suorsa ei osaa sanoa, mutta muistelee, että Areena 7:n julkaisun jälkeen kuukausittaisia kävijöitä oli noin tuhat.

”Palautteita sähköpostitse tulee yhä silloin tällöin. Ihmiset näyttävät yhä muistavan.”

”Se edesauttoi ensimmäiseen työpaikkaan pääsyä, että osasi koodata ja oli näyttöä, että kykenee saattamaan projekteja loppuun saakka.”

Areena-pelit ovat olleet Suorsalle harrastus. Joitain pieniä tuloja hän on saanut, mutta ei omien sanojensa mukaan päässyt koskaan ”millekään järkeville tuntipalkoille”.

”Paras palkkio ovat olleet tyytyväiset pelaajat”, Suorsa sanoo.

Peleistä kertyi kuitenkin rutkasti koodausosaamista, jonka avulla Suorsa on työskennellyt parikymmentä vuotta ohjelmistosuunnittelijana.

”Se edesauttoi ensimmäiseen työpaikkaan pääsyä, että osasi koodata ja oli näyttöä, että kykenee saattamaan projekteja loppuun saakka.”

Vuonna 2018 Areena-pelisarjasta ilmestyi lautapeli. Se toteutettiin joukkorahoituksella Mesenaatti-palvelussa.

Peli ei ollut Suorsan käsialaa, vaan siitä vastasi suomalainen lautapeliyrittäjä, Rush Gamesin Tuomas Anttonen, joka otti Suorsaan yhteyttä lautapeli-idean kanssa. Joukkorahoituskampanjasta päävastuu oli puolestaan graafikko Vesa Valkosella, joka suunnitteli myös lautapelin graafisen ulkoasun.

”Anttonen arveli pelin soveltuvan hyvin Areena-teemaiseksi”, Suorsa sanoo.

Suorsa sitten loi siihen Areena-pelien maailman, eli toisin sanoen lisensoi lautapeliin oman pelisarjansa.

”Se on myynyt ymmärtääkseni ihan hyvin.”

Suorsa kertoo, että Areena-peleihin liittyen on uusikin projekti vireillä.

”Sen verran olen yhä vanhan harrastukseni parissa, että minulla on parhaillaan mobiiliversio työn alla.”