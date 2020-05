Lähes jokainen meistä kantaa mukanaan jotakin laitetta, joka mittaa askelia ja kalorinkulutusta. Kännykät, älykellot, aktiivisuusrannekkeet, älysormukset – kaikki tarjoavat dataa hyvinvointimme tueksi.

Teknologiafirmoista on huomaamattamme tullut merkittäviä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon ja tavoitteiden levittäjiä.

On hämmentävää, miten suuren merkityksen monet yleisesti käytetyt mittarit ovat saaneet, vaikka niiden taustalla on yllättävän suurta epätarkkuutta ja jopa epätieteellisyyttä.

Otetaan esimerkiksi päivittäin otettujen askeleiden määrä.

Useimmissa laitteissa päivittäisen askelmäärän tavoite on oletuksena 10 000 askelta. Voisi kuvitella, että luvun taustalla on vahvaa tieteellistä näyttöä, mutta se on todellisuudessa tuulesta temmattu.

10 000 askeleen tavoite tulee 1960-luvun Japanista, jossa kehitettiin ensimmäisen askelmittari. Jotta tuotteelle saataisiin menestyksekäs markkinointikampanja, keksittiin sille iskevä nimi: ”10 000 askeleen mittari”. Luvun arveltiin edistävän terveyttä, mutta muita kuin markkinointiin liittyviä perusteita sille ei ollut.

Tutkimusnäytön mukaan riittävä päivätavoite olisi jossakin 6 000–8 000 askeleen välillä, etenkin, jos kävelyn lisäksi on muutoin fyysisesti aktiivinen. Erään tutkimuksen mukaan jo 4 500 askelta päivässä on yhteydessä matalampaan kuolleisuuteen. Kuolleisuusluku alenee 7 500 askeleeseen asti.

Niinpä olen asettanut oman älykelloni askeltavoitteen 8 000 askeleeseen päivässä, vaikka en lukua juurikaan tavoittele, varsinkaan treenipäivinä. Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan askelmäärän voisi oikeastaan unohtaa kokonaan ja ajatella liikuntaa pikemminkin minuutteina.

HS.fi:n laskurin avulla voit tarkistaa, liikutko uusien liikuntasuositusten mukaisesti.

Toinen mittari, johon kannattaa suhtautua varauksella, on kalorilaskuri. Naisille geneerisesti suositeltu päivän kalorimäärä on yleensä jotakin 2 000–2 400 kilokalorin väliltä, miehillä noin 2 500–3 300 kilokaloria.

Päivittäisen kalorintarpeen määritteleminen tarkasti ja luotettavasti on erittäin vaikeaa, mutta ainakin oma älykelloni ilmoittaa lukeman kilokalorin tarkkuudella. Tämä on äärimmäisen harhaanjohtavaa, sillä jo perusaineenvaihdunnan energiankulutus vaihtelee suuresti yksilöiden välillä ja päivästä riippuen.

Arvio menee vielä mutkikkaammaksi, kun soppaan lisätään fyysisen aktiivisuuden energiankulutus sekä ruuansulatus, joka ei ole kone. Se ei nimittäin hyödynnä kaikkia syötyjä kaloreita samalla tavalla.

Tuloksena on siis aina väistämättä karkea ja suuntaa antava luku.

Kaikkein harhaanjohtavimman terveysmittarin löysin puhelimestani. IPhonen terveyssovellukseen voi syöttää laajasti dataa lähes kaikista elintoiminnoista ja terveysteoista hampaiden harjaamisesta happisaturaatioon.

Vartalon mitat -osiosta löytyy ominaisuus, jolla voi seurata painoindeksinsä muutoksia kellonajasta, päivästä, viikosta, kuukaudesta tai vuodesta riippuen. Esittelytekstissä mainitaan, että BMI kertoo kehon ”rasvapitoisuudesta”.

Väite on virheellinen, sillä BMI kertoo vain painon ja pituuden suhteesta. Se liioittelee lihavuutta lihaksikkailla ja taas vähättelee sitä ihmisillä, joilla rasvaa on kehossa paljon.

BMI on toki terveydenhuollossa vakiintunut työkalu alipainon, normaalipainon ja ylipainon arvioimiseen, mutta luotettavampia rasvan määrän mittareita on useita.

Jos kuluttajalle tarjotaan tapoja mitata terveyttä ja hyvinvointia numeerisin mittarein, tulisi vastuullisuuden nimissä myös lukujen taustoista ja soveltamisesta kertoa enemmän.

10 000 askeleen tavoite saattaa olla terveydelle hyväksi, mutta kaloreiden ja BMI:n tuijottaminen voivat johtaa nopeasti liian vähäiseen syömiseen ja vääristyneeseen ruokasuhteeseen.

Vaikka numerot motivoisivat, mittareille ja tavoitteille täytyy löytyä perusteita, jotka kestävät kriittistä tarkastelua.