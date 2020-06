Kun Samsung The Seron ruutu on pystyasennossa, se näyttää jättikokoiselta älypuhelimelta.

Suomessa on tulossa ensi viikolla myyntiin televisio, jonka näyttö kääntyy sekä pysty- että vaakatasoon.

Television ruudulle heijastuu kännykän näkymä, kun on parittanut television ja puhelimen toisiinsa. Tämän jälkeen televisio kääntyy sen mukaan, missä asennossa puhelin on.

Samsungin valmistamaa The Seroa voi käyttää myös älytelevisiona ilman heijastustusominaisuutta.

Televisio on suunnattu erityisesti ihmisille, jotka käyttävät paljon sosiaalisista mediaa puhelimillaan.

On helppo kuvitella, että laitteesta voisi innostua esimerkiksi osa aktiivisista Instagramin ja Tiktokin käyttäjistä.

Näissä sovelluksissa kuvat ja videot ovat pystyjä, jolloin ne saa The Seron näytöllä näkymään huomattavasti isompina.

Mutta kuinka vakavasti otettavasta tuotteesta oikein on kyse?

Helsingin Sanomat tutustui The Seron testikappaleeseen Samsungin tiloissa Espoossa.

Kun puhelinta kääntää, television näyttö pimenee hetkeksi ja kääntyy melko nopeasti puhelimen mukana.

Samsung on ilmoittanut, että kääntömekanismin pitäisi kestää noin kymmenen vuotta, jos ruutua kääntää keskimäärin kymmenen kertaa vuorokaudessa.

The Seron saa vain yhdessä koossa, 43-tuumaisena. Se on siis pienempi kuin tämän hetken suosituimmat televisiot, joiden tuumakoko on tavallisesti 55–65.

Uusissa televisioissa trendi on ollut jo pitkään, että ruutukoko kasvaa.

Mutta esimerkiksi pienemmässä kodissa tai ihmiselle, joka ei kaipaa niin isoa ruutua, The Sero voi olla luonteva vaihtoehto.

Tosin laitteen hinta on noin 1 500 euroa. Se on paljon enemmän kuin vastaavankokoisella tavallisella televisiolla.

Televisiossa on 4K UHD QLED -näyttö, ja sen kuvanlaatu riittää varmasti lähes jokaiselle laitteesta kiinnostuneelle.

Ruudun kuvasuhteen voi määrittää joko television tai puhelimen näytön mukaan. Television kulmaa ei voi säätää, vaan se seisoo lattialla hieman takaviistoon kallistuneena.

Johdot saa siististi piiloon television tukipalkkiin.

Television käyttö kännykällä onnistuu sujuvimmin, jos on Samsungin puhelin, jossa on Android 10 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä.

Tällöin televisio kääntyy puhelimen mukana automaattisesti vaaka- ja pystytasoon.

Samsungin puhelimilla (Android 8.1 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä) näytönjaon aloittamiseen riittää se, että koskee puhelimella television runkoa. Testikappaleessa tämä toiminto ei ollut vielä käytössä, joten sitä ei päästy kokeilemaan.

Jos käyttää jonkin muun valmistajan kuin Samsungin puhelinta, puhelimeen pitää ladata Samsungin Smart Things -sovellus, jotta television hallinta onnistuu puhelimella.

Sen jälkeen heijastusominaisuuden saa käyttöön, ja televisio kääntyy puhelimen mukana vaaka- ja pystytasoon.

Applen Iphoneilla tämä ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi onnistu. Näytön heijastusominaisuuden saa kyllä käyttöön Iphoneilla, mutta televisio ei käänny Iphonen mukana vaaka- ja pystytasoon.

Televisiosta voi käyttää sovelluksen lisäksi sen mukana tulevalla kaukosäätimellä tai ääniohjauksella, joka ei kuitenkaan toimi suomeksi.

Samsung markkinoi The Seroa lisäksi kotistereojärjestelmänä, eli kun sen hankkii, ei tarvitsisi välttämättä kotiin muuta musiikkisoitinta.

Television 60 watin 4.1-kanavainen äänentoisto kuulostaa pikaisella tutustumisella isommassakin tilassa melko tuhdilta tavallisen musiikin kuuntelijan korviin.

Samsungin idea on, että The Sero voisi sulautua kotiin tarvittaessa sisustuselementtinä. Kun televisiota ei käytä, sen ruudulle voi jättää näkyville esimerkiksi ottamansa valokuvan tai kellon.

Kun Samsung The Seron ruutu on pystyasennossa, se näyttää jättikokoiselta älypuhelimelta.

LG on puolestaan kehittänyt television, jossa samaa teemaa on lähestetty vähän eri näkökulmasta. LG Signature Oled TV R on televisio, jonka rullautuu matalaan koteloon, kun sitä ei käytä.

Kun 65-tuumaisen television avaa, se nousee pikku hiljaa näkyville kokonaisuudessan.

LG:n rullautuva televisio oli näytillä elektroniikkamessuilla Las Vegasissa Yhdysvalloissa tammikuussa 2019.

Samsungin The Serosta tuskin tule mitään varsinaista myyntihittiä.

Se on yritys vastata siihen tarpeeseen, että kuluttamme entistä suuremman osan mediasta pieniltä ruuduilta, mutta toisinaan sitä haluaisi toistaa kätevästi isolta näytöltä.

Samalla entistä suurempi osa kuvista ja videoista on pystyä.

Jos Samsung The Serosta ei ole varsinaiseksi suunnannäyttäjäksi televisioiden kehityksessä, niin ainakin se monipuolistaa käsitystä siitä, millainen laite televisio voi tänä päivänä ylipäänsä olla.