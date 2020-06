Siihen se hyttynen istahti, aivan hyttyskarkottimen viereen, vaikka laite oli päällä.

Kaikki hyttyskarkottimet eivät ole rahan arvoisia. HS selvitti, mitkä laitteet tekevät todella sen, minkä lupaavat.

Toimittajien arviot karkottimista voi lukea jutun lopusta.

Hyttysiä voi häätää sekä karkottamalla että tappamalla. Kalleimmat laitteet jäljittelevät ihmistä eli houkuttelevat hyttyset ansaan vapauttamalla tasaisena virtana hiilidioksidia, lämpöä ja kosteutta. Ne toimivat laajalla alueella, mutta maksavat satoja euroja.

Edullisempiakin vaihtoehtoja kuitenkin on. Toimittajat testasivat neljää ulkokäyttöön tarkoitettua laitetta, joista kallein maksaa 100 euroa. Niiden lisäksi testissä oli mukana myös perinteistä hyttyssavua ja -suihketta sekä tee se itse -ansaa.

Toimivimmiksi osoittautuivat laitteet, jotka kuumentavat pralletriinia tai d-alletriinia sisältävän karkotetyynyn. Kemiallinen karkote leviää tyynystä haihtuessaan lähiympäristöön ja pitää hyttyset loitolla.

Valmisteet on luokiteltu Suomen kemikaalilain mukaan turvallisiksi, mutta niiden tehoaineista ollaan parhaillaan tekemässä tarkempaa arviointia EU-tasolla, kertoo ylitarkastaja Hannu T. Mattila Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta.

”Näistä kahdesta pralletriini on tutkimusten mukaan terveydelle hieman turvallisempi”, Mattila sanoo.

”Voi käydä niinkin, että tehoainetta ei biosidiasetuksen mukaan voidakaan hyväksyä, ja valmisteet pitää poistaa markkinoilta siirtymäajan jälkeen”, Mattila sanoo.

Nykyisten säädösten mukaan valmisteita saa kuitenkin myydä, ja hyönteismyrkky onkin todistetusti tehokas aine karkottamaan itikoita. Siksi sekä pralletriinia että d-alletriinia käyttävät laitteet toimivat niin hyvin. Kun myrkyn haihduttaa ilmaan, hyttyset todella karttavat sitä. Osa laitteista kuumenee toisia tehokkaammin, mikä saattaa vaikuttaa karkotustehoon.

Sen sijaan ultraääneen, valoon tai biopulssiteknologiaan perustuviin karkottimiin kannattaa Mattilan mukaan suhtautua varauksella.

”Olen kuullut uv-valoansoista hyvää, mutta ne vaativat pimeän syysillan toimiakseen. Osa laitteista ei välttämättä karkota hyttysiä lainkaan.”

Suomessa on noin 40 hyttyslajia, joista yleisimpiä ovat korpi-, taika-, metsä- ja lehtohyttyset.

Karkottimille ja ansoille on tarvetta vielä noin kuukauden ajan, kertoo vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen Kainuun ELY-keskuksesta.

”Heinäkuun lopuilla suurimman osan lentoaika on jo ohitse. Loppukesästä lentää vielä kirsi- ja horkkahyttysiä, mutta ne ovat arkoja”, Leinonen sanoo.

Naaras pystyy lisääntymään ilman veriateriaa, mutta sen avulla lisääntyminen on runsaampaa ja laadukkaampaa. Uroshyttyset sen sijaan nauttivat vain kukkien mettä.

Moni on valmis tekemään mitä tahansa, jotta saa nauttia lomasta ilman hyttysiä. Mutta onko sillä merkitystä tappaako hyttyset vai karkottaako ne tiehensä?

”Ekosysteemin kannalta karkottaminen on järkevämpää. Useimmat meistä inhoavat hyttysparvia, mutta itikoita pitää olla paljon, koska ne ovat tärkeä osa ravintoketjua”, Leinonen sanoo.

Moni eläin käyttää hyönteisiä ravintonaan, osa jo toukkavaiheessa.

”Hyönteissyöjälinnuista todella pienikokoinen hömötiaispesyekin syö yhden vuoden aikana kymmenen kiloa hyönteismassaa, josta osa on hyttysiä. Yksi hyttynen painaa muutaman mikrogramman”, Leinonen sanoo.

Leinosen mielestä hyttysiä houkuttelevat ansat ovat muutenkin kaksipiippuinen juttu.

”Jos ansa houkuttelee hyttysiä paikalle, muttei toimi kunnolla, siitä on vain enemmän riesaa”, hän pohtii.

Samasta syystä hyttysiä ei kannata huitoa. Se voi vain houkutella lisää hyttysiä paikalle. Kun liikkuu, saattaa alkaa puuskuttaa, jolloin hiilidioksidia erittyy enemmän ja pintaverenkierto kiihtyy.

”Mitä coolimmin osaa olla, sen todennäköisemmin hyttyset jättävät rauhaan.”

Leinosen mukaan toiset ovat herkempiä hyttysenpistoille. Jos pistot aiheuttavat isoja paukamia, kannattaa välttää hyttysen tappamista kesken ruokailun.

”Imukärsä voi katketa ihon sisään, jolloin se voi aiheuttaa suuremman allergisen reaktion”, Leinonen kertoo.

Thermacell MR300 -hyttyskarkotin kuumentaa karkotintyynyn kaasun avulla.

Yksi karkotin lunasti lupaukset

Thermacell MR300 -hyttyskarkotin

Hinta: noin 30 euroa (sisältää 1 kaasusäiliö ja 3 karkotemattoa). Täyttöpakkaus noin 30 euroa (sisältää 4 kaasusäiliötä ja 12 karkotemattoa). Isompi täyttöpakkaus noin 60 euroa (sisältää 10 kaasusäiliötä ja 30 karkotemattoa).

*****

Testaaja: ”Laitetta on todella helppo käyttää. Sisään asetetaan ensin butaanisäiliö sekä pralletriinia sisältävä karkotematto. Laite lämmittää mattoa, jolloin torjunta-aine höyrystyy ilmaan.

Seuraa tärkeä opetus: ennakoi. Menee vähintään 10–15 minuuttia, että laite on täydessä terässään.

Karkotin todella pitää hönniäiset loitolla jopa 20 neliömetrin alueelta. Tuulinen paikka laimentaa tehoja, mutta toisaalta silloin myös itikoita on vähemmän.

Laite lunasti lupaukset ja oli hintansa väärti. Mökillä on käyty laaja arsenaali karkottimia läpi, mutta tähän pystyi luottamaan. Se ei levittänyt hajuja tai sotkenut. Harmi, ettei laitetta saa käyttää sisätiloissa.

Huoltoa ja satsausta Thermacell toki vaatii: kaasusäiliö tyhjenee 12 tunnissa ja karkotematon vaihtoväli on neljä tuntia.”

Ryobi One+ OBR1800 -hyttyskarkotin kuumentaa karkotintyynyn ladattavan akun avulla.

Karkotetyyny teki työnsä hyvin

Ryobi One+ OBR1800 -hyttyskarkotin

Hinta: noin 100 euroa. Pakkaus sisältää myös kolme karkotintyynyä, laturin ja 18 voltin akun, jota voi käyttää muissakin saman sarjan pienlaitteissa. Ilman akkua laite maksaa noin 65 euroa. Täyttöpakkaus karkotemattoja noin 20 euroa / 10 kpl.

****

Testaaja: ”Ryobin laitteen karkotetyyny lämmitetään ladattavalla akulla. Vaikuttava aine on d-alletriini ja toiminta-alue 20 neliömetriä.

Olen käyttänyt myös Thermacell-hyttyskarkotinta, joka on mielestäni tehokkaampi, mutta Ryobi pärjäsi vertailussa hyvin.

Karkotetyyny vaihdetaan neljän tunnin välein. Akku kesti yhdellä latauksella vajaan illan. Kun ottaa huomioon Thermacellin kaasupatruunakustannukset, Ryobin moninkertaisen hinnan ymmärtää.

Karkotin ei eritä hajua eikä pidä häiritsevää ääntä. Se on helppo kiikuttaa kahvastaan paikasta toiseen.

Laite lupaa häätää myös mäkäräisiä, mutta yksi istuskeli tyytyväisenä jopa kahvalla. Hyttyset eivät häirinneet lainkaan. Kelpo vehje.”

Silverline Pest Protect System 110 IPX4 -hyönteispyydys houkuttelee hyttysen satimeen uv-valon avulla.

Uv-valolla toimiva pyydys oli täysi susi

Silverline Pest Protect System 110 IPX4 -hyönteispyydys

Hinta: 89,95 euroa

*

Testaaja: ”Silverlinen hyönteispyydys lupaa toimia jopa sadan neliömetrin alueella. Pyydys käyttää hyttysten sieppaamiseen ”houkutusvalojärjestelmää”. Ohje kuvailee laitteen toimintaa seuraavasti: ’Imuri vetää lähistölle tulleet hyönteiset laitteen alapuolella olevaan astiaan, ja ilman virtaus tappaa hyönteiset nopeasti nestehukkaan.’

Laite pitäisi asettaa mahdollisimman pimeään paikkaan, sillä uv-valo toimii tehokkaimmin pimeässä. Suomen kesässä tämä osoittautuu haasteeksi. Kokeilemme testiviikonlopun aikana paria varjoisinta nurkkaa.

Muovisen laitteen käyttöönotto on helppoa ja ohjeet selkeät. Karkotin pitää tasaista hurinaa, mutta häiriöksi siitä ei ole.

Siihen hyvät puolet loppuvatkin. Laitteesta ei vaikuta olevan minkäänlaista hyötyä. Illalla pihalla pörrää hyttysiä niin paljon, että vitsailemme laitteen vain houkuttelevan itikoita paikalle. Säiliöön saakka ne eivät päädy.

Koko viikonlopun saldo jää noin viiden hyttysen tuntumaan. Laitteeseen eksyi myös muutama muurahainen, jotka jäivät eloon. ’Täysi susi’, on seurueen tuomio. Hinta-laatusuhde on kelvoton.

Voi tietysti olla, että Suomen suvi on niin valoisa, ettei laite pääse toimimaan kunnolla. Kannattanee panna rahansa johonkin muuhun torjuntakeinoon, koska valoa Suomen kesässä riittää.”

NopixGo-rannekeen idea on, että se lähettää heikkoja aaltoja, jotka jäljittelevät myrskyä enteileviä ilmakehän sähköpurkauksia.

Hyttyset pitivät ranneketta pilkkanaan

NopixGo-karkotusranneke

Hinta: noin 90 euroa.

*

Testaaja: ”Nopixgo-ranneke käyttää sveitsiläisen fyysikon kehittämää biopulssiteknologiaa. Tunti micro-USB-latausta pitäisi riittää viikon suojaukseen.

Rannekkeen ideana on, että se lähettää heikkoja aaltoja, jotka jäljittelevät myrskyä enteileviä ilmakehän sähköpurkauksia. Hyttyset luulevat myrskyn lähestyvän ja etsivän suojaa sen sijaan, että aterioisivat verelläni. Rannekkeen tulisi hätistellä hyttysiä pois noin kahden metrin etäisyydeltä.

Paitsi että ei hätistele. Ajattelin laskea, montako hyttystä tapan kävelylenkin aikana, mutta sekosin laskuissa. Hyttyset istahtelivat jatkuvasti jopa rannekkeen viereen.

Tein kolme eri metsälenkkiä, mutta tulos oli jokaisessa sama: huidoin hyttysiä kuin tuulimylly. Kävelyille mukaan lähteneet seuralaiset joko pudistelivat päätään tai nauroivat epäuskoisesti, etenkin kun kuulivat rannekkeen maksaneen 89,90 euroa. Ei toimi, ei jatkoon.”

Off!-hyttyssavukierteitä suositellaan poltettavaksi neljää kerrallaan.

Tuttu klassikko haisi ja kärysi

Off!-hyttyssavu

Hinta: noin 4 euroa / 10 kpl

**

Testaaja: ”Tummanvihreä kierukka on tuttu klassikko. Offin hyttyssavu on sahajauhosta, pyretriinistä ja sidosainemassasta valmistettu kiekko. Tuotteen vaikuttava aine on luonnosta saatava pyretriini-hermomyrkky. Sen pitäisi tehota valmistajan ilmoituksen mukaan paitsi hyttysiin, myös muihin ’lentäviin ja ryömiviin hyönteisiin’.

Yksi kiekko palaa 5–6 tuntia. Pakkausta käsitellessä on syytä olla hellävarainen, sillä kierukat katkeavat helposti.

Ohjeessa kehotetaan asettamaan samanaikaisesti 3–4 savua tasaisen välimatkan päähän toisistaan. Ne tuottavat jo sen verran käryä, että se alkaa häiritä viihtymistä.

Riippuu testaajasta, arvostaako enemmän raitista ilmaa vai hieman vähempää määrää hyttysiä. Parhaiten savu tuntuu tehoavan tuulelta suojassa. Savut eivät karkota hyttysiä täysin, mutta tuntuvat jonkun verran vähentävän niitä. Hinta–laatusuhde on asiallinen.”

Free Hyttyskarkotetta saa käyttää jo yli 1-vuotiaille lapsille ja se on kuivuttuaan hajuton.

Hajuton suihke yskitti

Free Hyttyskarkote, aerosolisuihke

Hinta: noin 10 euroa / 150 ml

***

Testaaja: ”Hajuton Free-tuoteperhe on tehty yhteistyössä Allergia- , iho- ja astmaliiton kanssa. Useimmat hyönteiskarkotteet peittävät ihmisen hajun. Free-suihkeen tehoaineen on määrä sekoittaa hyönteisen hajuaisti niin, ettei se miellä havaitsemaansa kohdetta houkuttelevaksi.

Karkote lupaa hajuttoman suojan hyttysiä ja puutiaisia vastaan jopa 10 tunnin ajaksi. Sitä voi käyttää myös vähintään 1-vuotiaille lapsille, mutta pienille lapsille sitä saa suihkuttaa vuorokauden aikana vain kerran.

Ensisuihkautuksella haju on pistävä. Levitän tuotetta 5-vuotiaalle, ja meitä molempia yskittää. Haju hälvenee kuitenkin muutamassa minuutissa.

Lapsi selviää juhannuksesta hämmästyttävän vähäisin pistoin. On tosin vaikea sanoa, onko se karkotteen ansiota: hän pysyy paikallaan varsin vähän. Käytän tuotetta seurueen ainoana aikuisena, ja minua hyttyset tuntuvat syövät siinä missä muitakin.

Pöytätuulettimesta ja sukkahousuista viritelty hyttysansa keräsi sisäänsä lähinnä hentoisia ötököitä.

Sukkahousut kertyi kelpo saalis – tosin ei yhtä ainutta hyttystä

Clas Ohlson 25W -pöytätuuletin + 15 denierin sukkahousut

Hinta: Tuuletin 19,95 euroa ja sukkahousut noin 2 euroa

**

Testaaja: ”Tee se itse -hyönteisansan idea on yksinkertainen: pöytätuulettimen ilmavirtaan joutuneet itikat päätyvät tuulettimen toiselle puolelle asetettujen sukkahousujen syövereihin.

Harmikseni kaikkina neljänä testauspäivänä hyttysiä oli tontillamme todella vähän. Testasin kuitenkin ansaa iltahämärässä pensaan vieressä.

Sukkahousuihin kertyi ihan kelpo saalis – tosin ei yhtäkään hyttystä. Hentoisista ötököistä osa lähti uudelleen lentoon vapauteen päästyään. Epäilen, ettei kyseisen tuulettimen teho riittäisi, vaikka ilma olisi hyttysistä sakea. Ilmavirta tuntui hädin tuskin kädellä.

Edullinen ja kokeilemisen arvoinen ansa etenkin silloin, jos omistaa jo valmiiksi tuulettimen.”

Hyttyskarkottimia testasivat Helsingin Sanomien toimittajat Elina Väntönen, Anna Sievinen, Emmi-Liia Sjöholm ja Pauliina Romppanen.