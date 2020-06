Teknologia on suunniteltu miehille.

Väite on iso, mutta sen lähempi tarkastelu paljastaa, että monet arkiset, kaikille tarkoitetut laitteet todella toimivat naisilla huonommin kuin miehillä. Taustalla on ”yksi koko sopii kaikille”-ajatus, joka on paljastunut sukupuolisokeaksi.