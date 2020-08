Teknologia

Haluaisitko korona-aikana varmistaa etukäteen, että käyt kaupassa silloin kun siellä on tavallista vähemmän ihmisiä?

Entä urheilemassa, näyttelyissä tai ravintolassa?

Asian voi selvittää yhdellä Google-haulla tuhansista paikoista Suomessa.

Se onnistuu niin, että kirjoitat Google-hakukoneeseen paikan, jonne olet ajatellut meneväsi, esimerkiksi Viikin Prisma Helsingissä.

Kun katsot Googlen tarjoamat tiedot paikasta, niissä näkyy, kuinka suosittu paikka on mihinkin kellonaikaan.

Esimerkiksi perjantaisin tilanne Viikin Primassa näyttää tältä:

Viikin Primasta oli tänään perjantaina 7. elokuuta puolenpäivän jälkeen tarjolla myös reaaliaikainen tieto ruuhkatilanteesta: ”Kiireisimmillään.”

Mahdollisesti hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa, mutta kuinka luotettavaa se on ja mihin arviot oikein perustuvat?

Tiedot perustuvat Googlen keräämään dataan niiltä älypuhelimien käyttäjiltä, jotka ovat ottaneet käyttöön Google-sijaintihistorian, yhtiö kertoo viestintätoimiston välityksellä Helsingin Sanomille.

Yhtiön englanninkielisen selostuksen ruuhkatietojen keräämisestä voi lukea tästä linkistä.

Tiedot eivät siis perustu siihen, että erilaiset toimipaikat ilmoittaisivat Googlelle kävijätietojaan vaan Googlen keräämään dataan.

Google kertoo, että ruuhkatiedot pohjautuvat kunkin paikan viimeisen kuukauden keskimääräiseen suosioon. Parhaimmillaankin kyseessä on lopulta Googlen arvio.

Prismat omistavan S-ryhmän kehityspäällikkö Anssi Juusela kertoo, että Googlen ilmoittamat ruuhkatiedot Prismoissa näyttävät realistisilta. Hän kuitenkin painottaa, että S-Ryhmä ei ole tehnyt asiasta mitään tarkempaa tutkimusta.

”Emme näe, että ruuhkatietojen näyttämisestä Google-hakujen yhteydessä on mitään haittaa. Asiakkaille tieto mahdollistaa paremman suunnittelun, oli kyse sitten ravintolaillasta, automatkan pysähdyksistä tai kaupassa käynnistä. S-ryhmänä emme kuitenkaan saa tai käytä Googlen ruuhkatietoa suoraan itse mihinkään.”

Tiivistäen voi sanoa, että mitä isompi paikka on kyseessä, sitä parempaa Googlen tarjoama data on, koska kohteessa käy silloin todennäköisesti enemmän ihmisiä, joilta Google kerää sijaintitietoja älypuhelimista.

Eli lähikaupan ruuhka-arvio ei välttämättä ole yhtä tarkka kuin vaikka Helsingin keskustan kauppakeskus Forumin.

Jotta paikasta on tarjolla reaaliaikaista tietoa siitä, kuinka ruuhkainen se on verrattuna tavanomaiseen (kuten Viikin Prismasta on), siellä pitää olla riittävän suuri joukko ihmisiä samaan aikaan.

Googlen mukaan ensin pitää täyttyä yhtiön asettamat raja-arvot, jotta se voi käsitellä dataa niin, että se voi taata matemaattisesti ihmisten tunnistamattomuuden – siis sen että joku tietty henkilö olisi ollut tietyssä paikassa.

Tämän varmistamiseksi Google käyttää metodia, jota se kutsuu differentiaaliseksi yksityisyydeksi.

Alla olevalla englanninkielisellä videolla yhtiö mainostaa ohjelmistokehittäjille, miten kyseinen metodi toimii:

Google on tarjonnut Suomessa tietoa suosituimmista ajoista vuodesta 2016 alkaen ja reaaliaikaisia tietoja vuodesta 2017 alkaen.

Lisäksi yhtiö kertoo hakutuloksissa muun muassa sen, kuinka kauan aikaa ihmiset tavallisesti näissä paikoissa viettävät.