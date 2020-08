Sähköpyöräilyn suosio on viime aikoina kasvanut valtavasti Suomessa.

Sähköpyörät ovat tulleet Suomen katukuvaan jäädäkseen. Niistä on tullut yksi merkittävä pyöräilyn tapa. Näin uskoo ainakin pyöriä myyvän Bikeshop.fin toimitusjohtaja Visa Nummiora.

Suosion kasvu alkoi näkyä toden teolla viime vuonna, hän kertoo.

”Sähköpyörien myynnissä viime vuosi oli sellainen, jota oli odotettu jo pitkään.”

Bikeshop.fissä sähköpyörien osuus euromääräisestä myynnistä nousi silloin noin kolmasosaan. Myytyjen pyörien kappalemäärissä osuus ei ole yhtä suuri, sillä sähköpyörät ovat keskimäärin kalliimpia kuin tavalliset polkupyörät.

Tänä vuonna sähköpyörien myynti on osittain koronan takia vielä kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna, mutta niin on kaikkein muidenkin pyörien, Nummiora sanoo.

”Korona on ollut lottovoitto pyöräkaupalle, varsinkin erikoisliikkeille.”

Myös urheiluvälineketju XXL:n Itäkeskuksen myymälässä sähköpyörien myynti on kasvanut vuosi vuodelta, kertoo suksi- ja pyöräosaston myyjä Jesse Mukkala.

Mutta kasvu ei ole ollut yhtä voimakasta kuin pyöräilyn erikoisliikkeissä, maasto- ja maantiepyöräilyä harrastava Mukkala arvioi.

”Meillä on asiakkaina aika paljon normikuluttajia, jotka hakevat kumminkin aika edullista fillaria.”

Mukkala on silti kiinnittänyt huomiota siihen, että nykyään entistä useampi asiakas etsii kalliimman hintaluokan sähköpyörää kuin aiemmin. Nummioran ja Mukkalan mukaan tällä hetkellä eniten myydään sähköpyöriä, jotka maksavat hiukan yli 2 000 euroa.

Mukkala ja Nummiora ovat sitä mieltä, että aiemmin sähköpyörien myyntiä Suomessa on hidastunut ennen kaikkea siihen liittyvät mielikuvat.

”Täällä on ajateltu, että sähköpyörä on jonkun papparaisen viimeinen kulkupeli, kun ei enää jalka nouse, mutta haluaa silti vähän ulkoilla. Keski-Euroopassa sähköpyörä on jo pitkään ollut 20–40-vuotiaiden keskuudessa suosittu kulkuväline työmatkoilla”, Mukkala sanoo.

Suosion kasvu selittyy usealla tekijällä. Yksi niistä on nimenomaan sähköpyörien yleistyminen työmatkaliikenteessä, Mukkala sanoo.

Keskiviikkona 12. elokuuta valtiovarainministeriö ehdotti ensi vuoden budjettiesityksessä, että työsuhdepolkupyöräetu säädettäisiin verovapaaksi enintään 750 euroon vuodessa.

Pyöräilijöiden etujärjestö Pyöräliitto kokee, että esitys uhkaa jäädä torsoksi. Pyöräliiton mukaan tuloverovapautusta tulisi myöntää arvokkaammille pyörille, jotta nimenomaan sähköavusteisten pyörien suosiota voitaisiin nostaa.

Työmatkaliikkumisen lisäksi sähköpyörien suosiota on lisännyt se, että valikoima on kasvanut.

”Parin viime vuoden aikana sähköavusteiset maastopyörät ovat tulleet tosi oleellisiksi. Sähköpyörä ei ole enää pelkkä kulkuväline, vaan myös harrastelaite. Sekin on muuttanut sähköpyörien imagoa”, Nummiora kertoo.

Myös teknologia on kehittynyt.

”Nykyään sähköpyörät ovat huomattavasti mukavampia polkea kuin ennen. Silloin sähköavustus oli vähän sellaista nykivää. Vääntöä on tullut lisää, mutta silti pyörät ovat pehmeämpiä polkea. Ne eivät ole enää niin ärhäköitä”, Mukkala kertoo.

Bikeshop.fissä sähköpyörien myynti jakautuu nykyään kappalemäärissä mitattuna hyvin samankaltaisesti kuin tavallisissa pyörissä. Pääkategorioita on kolme: työmatka- ja retkipyörät, kaupunkipyörät ja maastopyörät.

Pyörää hankkiessa peruskysymykset ovat Mukkalan ja Nummioran mukaan aivan samat kuin muutoinkin pyöräostoksilla: millaiseen käyttöön pyörä tulee, miten usein ja kuinka pitkiä sekä millaisia matkoja sillä poljetaan?

”Pelkkä tekniikka edellä ei kannata lähteä ostamaan mitään, koska silloin voi ostaa hienoa tekniikkaa monella tonnilla, mutta pyörä voi olla väärän tyyppinen tai kokoinen, jolloin tekniikasta itsestään ei ole mitään iloa”, Nummiora sanoo.

Akun kesto on tarpeeton kysymys, jos pääasiallinen tarkoitus on ajaa työmatkoja.

Sähköpyörän ostajien yleisin kysymys kuuluu: Paljonko yhdellä latauksella pääsee?

Nummioran mukaan se on tarpeeton kysymys, ainakin niille joiden pääasiallinen tarkoitus on ajaa sähköpyörällä työmatkoja.

”Jos ei osta halvinta mahdollista pyörää, niin kaikilla sähköpyörillä ajaa työmatkan edestakaisin yhdellä latauksella. Jos työmatka on vaikka 20 kilometriä suuntaansa, niin se on yksi hailee, akku riittää kyllä.”

Sitä paitsi siihen, miten pitkän matkan yhdellä latauksella pääsee, ei voi antaa yhtä selkeää vastausta, Nummiora painottaa.

”Akun kestoon vaikuttaa muun muassa kuskin paino, käytetty avustustaso, tuuli, lämpötila ja tienpinta.”

Yksi yleisimmistä sähköpyörän hankintaa harkitsevien huolista on se, että pyörä vaatii runsaasti huoltoa.

”Niiden sähköjärjestelmä ei vaadi käytännössä ollenkaan huoltoa. Sähköjärjestelmät ovat lähtökohtaisesti suljettuja, eli niille ei voikaan tehdä mitään. Emme mekään huoltoliikkeenä saa ruveta sorkkimaan moottoria. Jos koneessa on jotain epämääräistä, se lähtee valmistajille”, Nummiora sanoo.

Hänen mukaansa sähköpyörä vaatii periaatteessa vain samat mekaaniset huollot kuin tavallinen pyörä. Se riittää.

”Tai tietysti on myös ohjelmistopäivitykset. Sähköpyörissä on kuitenkin aika paljon älyohjelmistoa takana.”

Mukkala puolestaan kertoo, että monet ihmiset edelleen ajattelevat, että sähköpyörä kulkee itsekseen ja vastaa suorituksena melkein sitä kun ajaisi autoa.

”Työmatkaa pyöräillessä ei ole pakko tulla hiki eikä tulekaan, kun ajelee sopivasti. Mutta varsinkin jos maastopyörällä lähtee poluille ajamaan, niin voin luvata, että ihan lämmin siinä tulee.”