Suomessa Koronavilkku on lähellä tavoitetta, Ranskassa edes ministerit eivät käytä sovellusta

Elokuun viimeisenä päivänä lanseerattu Koronavilkku-sovellus on tähän mennessä ladattu noin kaksi miljoonaa kertaa. Se tarkoittaa sitä, että mahdollisesti yli 36 prosenttia suomalaisista käyttää sovellusta. THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho sanoi syyskuun alussa Ylen aamuohjelmassa, että ihannetilanteessa puolet suomalaisista käyttäisi sovellusta.

Koronavilkun on kehittänyt yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja ohjelmistoyhtiö Solita. Sovellus rikkoi miljoonan latauksen rajan vain vuorokausi lanseeraamisen jälkeen.

Tilanne ei esimerkiksi ole yhtä kehuttava Ranskassa. Siellä vain noin kolme miljoonaa ihmistä on ladannut Stopcovid-nimisen sovelluksen, mikä tarkoittaa alle viittä prosenttia ranskalaisista. Kesäkuussa ilmestynyt sovellus on tähän mennessä lähettänyt vain 72 ilmoitusta, brittilehti The Guardian kertoo.

Ranskan digitaalisista asioista vastaava ministeri Cédric O myönsi tiistaina, että vielä on paljon tehtävää ranskalaisten vakuuttamiseksi sovelluksen hyödyllisyydestä.

Hän sanoi olevansa yllättynyt siitä, että Ranskan pääministeri Jean Castex, oikeusministeri Éric Dupond-Moretti tai ulkoministeri Jean-Yves Le Drian eivät olleet ladanneet sovellusta.

”Kyllä, olen kehottanut Ranskaa lataamaan sovelluksen, mutta en ole itse tehnyt niin”, pääministeri Castex sanoi ranskalaiselle France2-televisiokanavalle.

The Guardianin mukaan Cédric O kertoi ranskalaisille toimittajille, ettei hän tiedä, onko pääministeri sittemmin ladannut sovelluksen.

”Stopcovid on erittäin hyödyllinen, etenkin metrossa, ravintoloissa, baareissa ja tapaamisissa, jolloin emme voi käyttää kasvomaskia emmekä tiedä, keitä ympärillämme on. Tulen usein töihin metrolla, mutta pääministeri ei varmaan tee samoin”, Cédric O sanoi.

Ranska voi tähyillä kateellisena kanaalin yli Britanniaan, jossa NHS covid-19 -sovellus on Englannin ja Walesin asukkaiden ladattavissa. Sovellus lanseerattiin laajemmalle yleisölle paranneltuna versiona viime torstaina. Ensimmäisen päivän aikana sovellus ladattiin kuusi miljoonaa kertaa. Britannian yleisradion BBC:n mukaan maan terveysministeri Matt Hancock sanoi tiistaina, että sovellusta oli ladattu 12,4 miljoonaa kertaa.

Englannin ja Walesin väkilukuihin suhteutettuna tämä tarkoittaa, että noin 21 prosenttia maiden väestöstä olisi ladannut sovelluksen.

BBC kertoi maanantaina, että poliiseja olisi kielletty lataamasta sovellusta ”turvallisuussyistä” edes siviilipuhelimiin. Tiistaina lupa myönnettiin sen jälkeen, kun kansallinen poliisiviranomainen oli suorittanut sovellukselle omia turvallisuustestejään. Edelleenkään poliisit eivät saa ladata sovellusta työpuhelimiinsa, koska tavallisesti niiden Bluetooth-yhteys ei ole päällä.

BBC:n mukaan ensimmäisenä Britanniassa sovelluksen kehitti Pohjois-Irlanti. Siellä Stopcovid NI -sovellusta oli elokuun lopussa ladattu yli 300 000 kertaa. Myös väkiluvultaan Suomea lähellä olevalla Skotlannilla on oma koronasovelluksensa nimeltä The Protect Scotland. Syyskuun toisella viikolla lanseerattua sovellusta ladattiin reilussa vuorokaudessa yli 600 000 kertaa.

Saksalainen koronasovellus julkaistiin jo kesäkuussa.­

Saksalaiset ovat voineet ladata koronavirussovelluksen jo kesäkuun puolivälistä lähtien. Lanseerauksen yhteydessä viranomaiset vakuuttivat, että sovellus on niin turvallinen, että jopa hallituksen ministerit voivat käyttää sitä. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ja hänen vaimonsa, tuomari Elke Buedenbender ovat ilmoittaneet julkisesti käyttävänsä sovellusta, kertoo uutistoimisto AP.

Syyskuun loppupuolella sovellusta oli ladattu 18,4 miljoonaa kertaa. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisesti yli 22 prosenttia saksalaisista käyttää sovellusta.

Kuten monissa maissa, myös Saksassa sovelluksessa on esiintynyt toimintahäiriöitä. Saksalaiskanava DW kertoi heinäkuun lopussa, että Android-käyttöjärjestelmissä sovellus ei aina ilmoittanut altistumisesta koronavirukselle. Sama ongelma ilmeni myöhemmin Iphone-puhelimissa. Toimintahäiriö kesti DW:n mukaan viisi viikkoa.

Myös Suomen koronavilkussa on esiintynyt häikkää. HS kertoi syyskuun puolimaissa, että sovellus ei kaikilla käyttäjillä ota säännöllisesti yhteyttä tietokantaan, josta sovellus saisi altistumisista kertovat avainkoodit. Tämä johtaa siihen, että vaikka käyttäjä olisi altistunut koronavirukselle, hän ei saa heti tietää asiasta.

Viive tarkistuksessa voi olla jopa useita päiviä, kun tavallisesti tarkistuksen pitäisi tapahtua kerran päivässä. Ongelman laajuutta on vaikea arvioida, mutta se esiintyy todennäköisesti tuhansilla tai kymmenillä tuhansilla Koronavilkun käyttäjillä, erityisesti Iphone-puhelinten omistajilla.