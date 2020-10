Älypuhelimet

Huawein puhelimissa ei ole enää Googlen palveluita, ja se voi vaikuttaa jokaisen älypuhelimen käyttäjän arkeen – Tällainen on sovelluskauppa, joka yrittää haastaa markkinoiden kaksi jättiä

Huawein Appgallery on pitkästä aikaa haastaja Googlen ja Applen sovelluskaupoille.

Huawein puhelimissa on sen oma sovelluskauppa Appgallery.­

Kun Yhdysvallat asetti kiinalaisen teknologiayhtiö Huawein kieltolistalle toukokuussa 2019, se käynnisti tapahtumaketjun, joka näkyy tavallisten puhelimen käyttäjien arjessa Suomessa asti.

Suomessa Huawei on ollut myyntiluvuissa suosituin puhelinvalmistaja yhdessä Samsungin ja Applen kanssa.

Mutta kieltolistalle joutumisen takia Huawein puhelimissa ei pysty enää käyttämään yhdysvaltalaisen Googlen mobiilipalveluita (Google Mobile Services, GMS).

Kaikkein selkeimmin tilanne näkyy siinä, että Huawein ja yhtiön toisen puhelinbrändin Honorin uusissa mobiililaitteissa ei ole enää Google Play -sovelluskauppaa.

Käytännössä länsimaissa asuvat älypuhelimen omistajat lataavat sovelluksia kahdesta paikasta: Iphonien käyttäjät Applen Appstoresta ja muiden isojen valmistajien puhelinten käyttäjät Google Play -sovelluskaupasta.

Näistä Appstore on ainoastaan Applen laitteiden käyttäjille.

Ilman Googlen mobiilipalveluita jäätyään Huawein oli siis kehitettävä ratkaisu, jotta sen valmistamiin puhelimiin pystyy hankkimaan erilaisia sovelluksia. Ilman niitä älypuhelimesta ei ole varsinaista hyötyä eikä iloa.

” Tähän saakka Huawein käyttäjät ovat ladanneet sovellukset Google Playsta.

Ratkaisu on yhtiön oma sovelluskauppa Appgallery, joka sillä on ollut käytössä Kiinassa jo vuodesta 2011.

Suomessa myytävissä Huawein puhelimissakin on ollut tarjolla Appgallery vuodesta 2018, mutta sen rooli on ollut marginaalinen. Käyttäjät ovat ladanneet sovellukset Google Playsta, koska siellä kaikki sovellukset ovat tarjolla, toisin kuin Appgalleryssa.

Huawein mukaan Suomessa on joka tapauksessa yli 800 000 puhelinta, joissa on Appgallery.

Huawein ongelma Kiinan ulkopuolella on ollut se, miten saada sen omaan Appgalleryyn lähimainkaan samanlainen sovellustarjonta kuin Google Playssa ja Appstoressa.

Kyse ei nimittäin ole siitä, että sama sovellus vain lisättäisiin toisen sovelluskaupan tarjontaan. Jotta sovellukset toimivat Huawein ja Honorin uusissa puhelimissa, niistä on tehtävä muunnelma, joka toimii Huawein mobiilipalveluissa (Huawei Mobile Services, HMS).

Jos sovelluskehittäjät eivät tee tällaisia muunnelmia, Huawein ja Honorin uusiin puhelimiin ei ole tarjolla sovelluksia.

Aiemmin sovelluskehittäjät ovat tehneet länsimaiden markkinoille tarkoitettuihin mobiilisovelluksiin vain yhden tai kaksi versiota, yhden Googlen Android-käyttöjärjestelmälle ja toisen Applen Ios-käyttöjärjestelmälle tai sitten jommallekummalle niistä.

Kolmen sovelluskaupan logot: Applen Appstore (vas.), Huawein Appgallery ja Google Play.­

Puhelimen käyttäjän kannalta tilanne on ollut selkeä. Kun sovellukset ovat yhdessä paikassa, niiden löytäminen ja lataaminen on helppoa. Samalla Google ja Apple valvovat, että sovellukset ovat turvallisia, eivätkä sisällä esimerkiksi haittaohjelmia tai viruksia.

Applen oma ekosysteemi on suljetumpi, joten se on ollut turvallisuusmielessä luotettavampi. Kumpikaan järjestelmä ei kuitenkaan ole millään tavalla aukoton.

Mutta kun tilannetta lähestyy sovelluskehittäjien näkökulmasta, se näyttäytyy erilaisena. Niidenkin vinkkelistä tilanne on sikäli selkeä, että on käytännöllisempää tehdä ja ylläpitää sovelluksista vain kahta versiota useiden erilaisten versioiden sijaan.

Mutta toisaalta alalla käydään jatkuvaa vääntöä siitä, että hallitsevan asemansa ansiosta Google ja Apple ottavat tavallisesti 15–30 prosenttia välistä puhelimen käyttäjän maksamasta sovelluksen hinnasta siitä hyvästä, että puhelinten käyttäjät lataavat sen niiden sovelluskaupoista.

”Suljetussa ympäristössä yksi ottaa mitä ottaa, eivätkä muut voi kuin hyväksyä sen. Ei ole mitään kilpailua, jos miettii Appstorea Applella. Jos et laita sovellusta sinne, et myy mitään”, sanoo tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner Aalto-yliopistosta.

” Hyötyjänä voi lopulta olla myös tavallinen puhelimen käyttäjä.

Viime aikojen näkyvimmän riidan teemasta synnytti elokuussa Epic Games, joka on tehnyt satojen miljoonien ihmisten pelaaman Fortnite-pelin. Fortniten pystyy lataamaan maksutta, mutta sitä pelatessa voi ostaa lisäpalveluita.

Epic Games on yrittänyt irtautua siitä, että Apple ja Google ottavat näistä pelin sisällä tehtävistä mikromaksuista osuuden. Epic Games on ilmoittanut, että kun Applen ja Googlen osuus jää pois välistä, alennus menee suoraan pelaajien hyväksi eli mikromaksut halpenevat.

Riidan seuraus on se, että Fortnitea ei löydy tällä hetkellä kummastakaan sovelluskaupasta eikä sitä voi ladata Applen mobiililaitteisiin. Android-laitteisiin sen pystyy edelleen lataamaan Epic Gamesin omilta sivuilta.

Lue lisää: Yksi maailman suosituimmista peleistä katosi Applen ja Googlen kaupoista – Taustalla on kamppailu siitä, kenelle valta suuressa teknologian pelissä päätyy

Kun markkinoille on ilmestynyt kolmas iso sovelluskauppa kahden jättiläisen rinnalle, se lisää kilpailua.

”Kukaan ei nyt kilpaile Googlen kanssa. Sovelluskehittäjien näkökulmasta tilanne menee parhaimmillaan siihen, että Huawei ja sen oma ekosysteemi alkaa kilpailla hinnalla. Silloin sovelluskehittäjä saisi enemmän rahaa, kun myisi sovelluksensa Huawein kautta”, Manner pohtii.

Tällaisessa ketjussa hyötyjänä voi lopulta olla myös tavallinen puhelimen käyttäjä, joka lataa sovelluksia, joista pitää maksaa tai joissa on maksullisia toimintoja: jos yhdessä sovelluskaupassa sovellukset ovat muita halvempia, se saattaa pakottaa muutkin toimijat seuraamaan perässä.

” Huaweilla on täysi työ saada sovelluskehittäjät vakuuttumaan siitä, että niiden kannattaa tehdä sovellus myös Appgalleryyn.

Huawei ei ole kuitenkaan julistanut avointa hintasotaa. Itse asiassa Huaweilla on tällä hetkellä täysi työ saada sovelluskehittäjät vakuuttumaan siitä, että niiden kannattaa tehdä sovellus myös sen Appgallery-sovelluskauppaan.

Samalla Huawein pitää saada ihmiset käyttämään Appgallerya.

Jos ihmiset ostavat Huawein ja Honorin uusia puhelimia ja lataavat sovelluksia Appgallerysta, voi syntyä positiviinen kierre: Sovelluskehittäjiä kiinnostaa oman version tekeminen Appgalleryyn sitä todennäköisemmin, mitä enemmän sillä on aktiivisia käyttäjiä. Ja mitä monipuolisempaa sovellustarjonta on, sitä houkuttelevampi Appgallery on puhelimen käyttäjille.

Tai sitten ihmisiä eivät enää kiinnosta Huawein puhelimet entiseen tapaan, jolloin sovelluskehittäjilläkään ei ole niin paljon mielenkiintoa tehdä niihin sovelluksia.

Tällä hetkellä Huawein uudet puhelimet puuttuvat tyystin suomalaisten operaattorien myydyimpien puhelinten listoilta.

Syy on helppo löytää siitä, että puhelimista puuttuvat Googlen mobiilipalvelut eikä Appgalleryn tarjonta ole lainkaan samaa luokkaa kuin Google Playn.

Kun Huawei Appgalleryn avasi ensimmäistä kertaa, se suositteli lataamaan yhdeksän sovellusta.­

Suomalaisista suosituista sovelluksista Appgallerysta löytyy esimerkiksi Foreca, HSL, Tori.fi ja Yle Areena, mutta koko­naisuudessaan tarjonta on kovin vaatimatonta.

Tavallisen puhelimen käyttäjän näkökulmasta tarjonnan pitäisi kuitenkin olla samaa luokkaa kuin Google Playssa ja Applen Appstoressa.

Esimerkiksi suomalaisten pankkien sovelluksia tai koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitettua Koronavilkkua Appgallerysta ei löydy.

Lue lisää: Trumpin kieltolista estää Koronavilkun asentamisen jopa 200 000 uuteen puhelimeen

Jutun lopussa on käyty tarkemmin läpi, mitä suosittuja kansainvälisiä sovelluksia Appgallerysta löytyy ja mitä ei. Esimerkiksi lyhyen videoiden jakamiseen tarkoitettu somepalvelu Tiktok löytyy, mutta videopuheluiden puhumiseen tarkoitettua Skypeä ei.

Tarjonnan lisäksi Huawein pitää pystyä takaamaan puhelimen käyttäjille se, että sovellusten lataaminen sen sovelluskaupan kautta on vähintään yhtä turvallista kuin Google Playn.

Huawei pyrkii siihen, että sovellusversioiden tekeminen sen alustalle poikkeaisi mahdollisimman vähän siitä, miten se tapahtuu Googlen alustalle, jotta se ei aiheuttaisi sovelluskehittäjille runsaasti lisää työtä.

Lisäksi yhtiö panostaa siihen, että se tarjoaa sovelluskehittäjille tukea. Suomessakin sillä on oma yksikkönsä tätä varten.

Huawei Mobile Service Suomen-kehitystiimin toimialajohtaja Antti Piha sanoo, että globaaleille markkinoille sovelluksia tekevien yhtiöiden kannalta yksi Huawein valtti on se, että sovelluksen tekeminen Appgalleryyn mahdollistaa pääsyn Kiinan markkinoille.

Tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner vie ajatuskuvion pidemmälle.

”Yhdysvaltojen kieltolistassa on kuitenkin kyse kauppapolitiikasta. Miksi se koskee vain Huaweita eikä muita kiinalaisia puhelinvalmistajia? Luulisi, että esimerkiksi Oneplussalla ja Xiaomilla on varasuunnitelma, jos niillekin tulee lunta tupaan”, hän sanoo.

”Entä jos muut kiinalaiset valmistajat lyöttäytyvät yhteen Huawein kanssa ja niidenkin puhelimista löytyy tulevaisuudessa Appgallery ja muita Huawein ekosysteemin palveluita? Sitten rupeaa Googlen liiketoiminta kärsimään. Todella isoja Android-puhelimien valmistajia ei ole kiinalaisten lisäksi kuin [eteläkorealainen] Samsung.”

” Älypuhelinten alkuaikoina erilaisia käyttöjärjestelmiä ja sovelluskauppoja oli enemmän.

Joka tapauksessa Huawein Appgallery on pitkästä aikaa yritys haastaa Google ja Apple – joskin pakon edessä. Huaweilla on myös aidosti resursseja toteuttaa hanke.

Älypuhelinten alkuaikoina erilaisia käyttöjärjestelmiä ja sovelluskauppoja oli enemmän. Monilla suomalaisilla on parhaiten muistissa Windows Phone ja sen sovelluskauppa, jotka löytyivät esimerkiksi Nokia Lumia (myöhemmin Microsoft Lumia) -puhelimista.

Microsoftin Windows Phone ei pärjännyt kilpailussa Googlelle ja Applelle.

Windowsia ennen Nokian älypuhelinten käyttöjärjestelmä oli Symbian. Nykyään Nokioidenkin käyttöjärjestelmä on Android.

Ensi vuonna Huawei tuo mobiililaitteisiinsa Harmony OS -käyttöjärjestelmän, kertoo Huawein Suomen markkinointi- ja viestintäjohtaja Elina Takala.

Silloin tilanne on entistä selkeämmin se, että on kolme kilpailevaa käyttöjärjestelmää, joilla on oma ekosysteeminsä ja sovelluskauppansa.

Vielä on aikaista ennustaa, miten siinä valtataistelussa käy. Voi myös olla mahdollista, että Huawei pääsee pois Yhdysvaltojen kieltolistalta, mutta vaikuttaa selkeältä, että Huawei aikoo olla tulevaisuudessa mahdollisimman riippumaton Googlesta.

HS tutustui siihen, millainen Appgallery on tällä hetkellä ja mitä suosittuja sovelluksia sieltä löytyyy.

Appgalleryn käyttäminen on oikeastaan hyvin samanlaista kuin Google Playn tai Appstoren. Sovelluskauppa esittää suosituksia ja hakutoiminnolla voi etsiä sovelluksia.

Tarjonta vain paljon suppeampaa, ja välillä hakutuloksissa on melko erikoisia ehdotuksia, jos ei etsimäänsä sovellusta ole tarjolla.

Sovellukset on jaettu erilaisiin luokkiin, kuten peleihin, bisnekseen ja opetusohjelmiin. Riippuu täysin omasta tavasta hakea sovelluksia, onko tällaiselle jaottelulle varsinaisesti käyttöä.

” Monen sovelluksen kohdalla tarjolle tulee linkki, jonka kautta ne voi ladata.

Ison osan sovelluksista Appgallery tarjoaa ladattavaksi sovelluskehittäjän kotisivuilta tai kolmannen osapuolen kautta. Eli kun niitä hakee Appgallerysta, tarjolle tulee linkki, jonka kautta ne voi ladata.

Tällöin sovellukset eivät mahdollisesti toimi Huawein puhelimissa kuten niiden on tarkoitus. Esimerkiksi sijaintipalveluita ei joissain sovelluksissa pysty hyödyntämään.

Lataaminen ja sovellusten päivittäminen ei ole myöskään yhtä vaivatonta kuin sovelluskaupan kautta ostaessa. Sovellusten turvallisuudestakaan ei ole samanlaista takuuta.

Huawein uusissa puhelimissa on esiasennettuna Appgalleryn ulkopuolisten sovellusten löytämisen helpottamiseksi Petal-haku, jonka saa ladattua myös vanhempiin Huawein mobiililaitteisiin.

Kaiken päälle osa sovelluksista löytyy niin sanottuina pikasovelluksina (Quick App). Silloin sovelluksesta on tarjolla kevennetty versio, jota ei varsinaisesti ladata puhelimelle, vaan sovellus tai osa sen ominaisuuksista aukeaa hiukan kuin verkkosivulla vieraillessa.

Tavalliselle puhelimen käyttäjälle sovellusten hakeminen, asentaminen, käyttäminen ja päivittäminen pitää kuitenkin olla niin helppoa ja selkeää, ettei siinä tarvitse miettiä tai tehdä mitään ylimääräistä.

Tähän Huaweilla on vielä matkaa.

HS kävi läpi 20 suosittua sovellusta ja selvitti, löytyvätkö ne Appgallerysta. Googlen sovelluksia – kuten Google-hakukonetta, Gmailia, Youtubea ja Google Mapsia – Appgallerysta ei tietenkään löydy, mutta niidenkin käyttö onnistuu puhelimen nettiselaimen kautta.

20 suosittua sovellusta

1. Clash Royale ja Brawl Stars (suomalaisen peliyhtiö Supercellin pelit): Ei.

2. Dropbox (tiedostojen jako- ja tallennuspalvelu): Ei.

3. Easypark (pysäköintisovellus): Ei.

4. Facebook (somepalvelu): Tarjoaa latauksen Facebookin kotisivun kautta.

5. Firefox (nettiselain): Ei.

6. Fortnite (peli): Tarjoaa peliyhtiö Epicin sovelluksen. Kun on ladannut Epicin oman sovelluksen, sieltä voi ladata Fortniten.

7. Here (karttapalvelu): Kyllä.

8. Instagram (somepalvelu): Tarjoaa pikasovelluksen.

9. Mobilepay (mobiilimaksusovellus): Ei.

10. Netflix (televisiosarjojen ja elokuvien suoratoistopalvelu): Ei.

11. Skype (videopuhelupalvelu): Ei.

12. Slack (pikaviestintäsovellus): Ei.

13. Snapchat (somepalvelu): Kyllä.

14. Spotify (musiikin suoratoistopalvelu): Tarjoaa latauksen kolmannen osapuolen kautta.

15. Tiktok (somepalvelu): Kyllä.

16. Twitter (yhteisö- ja mikroblogipalvelu): Tarjoaa pikasovelluksen.

17. Viaplay (urheilun, elokuvien ja sarjojen suoratoistopalvelu): Ei.

18. Whatsapp (pikaviestipalvelu): Tarjoaa ladattavaksi Whatsappin kotisivun kautta.

19. Wolt (ruoan kuljetuspalvelu): Ei.

20. Zalando (vaatteiden verkkokauppa): Tarjoaa pikasovelluksen.