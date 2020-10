Building AI on maksuton ja kaikille avoin verkkokurssi.

Helsingin yliopisto ja Reaktor kutsuivat ensimmäiset Elements of AI -kurssin suorittajat juhlatilaisuuteen, jonka yhteydessä he kokoontuivat yhteiskuvaan Tuomiokirkon portaille Helsingissä syyskuussa 2018.­

Helsingin yliopiston kaikkien aikojen suosituin kurssi Elements of AI saa jatkoa.

Tänään keskiviikkona aukeava jatkokurssi Building AI on edeltäjänsä tavoin maksuton ja kaikille avoin verkkokurssi. Sen on tavoite on tarjota tietoa tekoälystä sellaisille ihmisille, jotka eivät ole teknologia-alan ammattilaisia.

Kurssin suunnittelusta ja järjestelystä vastaavat yhdessä Helsingin yliopisto ja teknologiayhtiö Reaktor.

Elements of AI -kurssille on tähän mennessä osallistunut yli puoli miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Osallistuminen ei tarkoita, että olisi suorittanut kurssin loppuun, mutta joka tapauksessa Elements of AI on suosiossa aivan omaa luokkaansa Helsingin yliopiston historiassa.

Keväällä 2018 käynnistyneen Elements of AI -kurssin pystyi alun perin suorittamaan ainoastaan englanniksi, mutta marraskuusta 2018 lähtien se on järjestetty myös suomeksi.

Parhaillaan kurssia käännettään kaikille virallisille EU-kielille.

Jatkokurssi Building AI aukeaa aluksi englanniksi. Sen voi suorittaa kolmella eri vaikeustasolla. Helpoimmalla tasolla kurssilaisen ei tarvitse osata kirjoittaa tai lukea koodia, mutta kahdella vaikeimmalla tasolla tehtävät sisältävät Python-ohjelmointikielen lukemista, muokkaamista ja kirjoittamista.

Elements of AI keskittyy algoritmeihin, joilla tekoälyohjelmat toimivat. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy kehittämään toteuttamiskelpoisen idean tekoälyratkaisusta itselleen tärkeään ongelmaan.

”Tekoäly näkyy elämässämme esimerkiksi suoratoistopalveluiden suosittelualgoritmeina ja kasvojentunnistustekniikoina. Haluamme tehdä tutuksi ne työkalut, joilla tekoälyjärjestelmiä luodaan. Näin ihmiset pääsevät osaksi tätä yhteiskunnan muutosta eivätkä vain sopeudu jonkin teknologiaeliitin tekemisiin”, Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori ja Building AI -kurssin vastuuopettaja Teemu Roos kertoo tiedotteessa.

Alun perin jatkokurssin piti alkaa jo keväällä 2019.

Building AI -kurssi koostuu viidestä kokonaisuudesta, joista kolme ensimmäistä ovat liikkeelle lähtö tekoälyn kanssa, epävarmuuden käsittely ja koneoppiminen.­

Elements of AI -kurssin tavoitteena oli opettaa tekoälyn perusteet prosentille suomalaisista. Nyt Helsingin yliopisto ja Reaktor pyrkivät opettamaan tekoälyn perusteet prosentille maailman väestöstä.

Building AI -kurssista saa kaksi opintopistettä kuten Elements of AI -kurssista. Lisäksi opiskelija voi halutessaan ostaa todistukseksi suorituksestaan 50 euroa maksavan virallisen sertifikaatin.

Building AI -kurssille osallistuminen onnistuu osoitteessa buildingai.elementsofai.com.

Elements of AI -kurssille voi puolestaan osallistua osoitteessa elementsofai.com/fi.