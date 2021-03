Wide ContentPlaceholder

Teknologia | HS Visio

Hiekka-akut mullistavat energian varastoinnin

Energiaa on usein tarjolla väärään aikaan ja väärässä paikassa. Tommi Erosen ja Markku Ylösen keksinnön on määrä auttaa juuri silloin, kun uusiutuvaa energiaa on kaikkein huonoiten saatavilla.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Saunan ikkunasta näkyy jäinen järvi ja hiihtäjä. Alkaa olla jo lämmin, vaikka löylyt ovat päivän ensimmäisiä. Tommi Eronen on tuttu näky Rauhaniemen kansankylpylässä, melkein satavuotiaassa yleisessä saunassa Näsijärven rantakalliolla, pari kilometriä Tampereen keskustasta.