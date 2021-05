Microsoftin esittelemään teknologiaan kuuluu videokamera, joka osaa kohdistaa kuvan kokouksessa kulloinkin puhuvaan ihmiseen.

Koronapandemia on tehnyt videotapaamisista entistäkin arkipäiväisempiä. Ainakaan vielä videopuhelut eivät ole kuitenkaan tavoittaneet kasvokkaisen tapaamisen välittömyyttä.

Teknologiayhtiöt ovat nyt innostuneet pohtimaan tapoja, joilla videokokoukset saataisiin tuntumaan entistä luonnollisemmilta.

Yhdysvaltalainen hakukonejätti Google esitteli toukokuun puolivälissä oman ratkaisunsa: Project Starline pyrkii käytännössä tekemään videopuheluun osallistuvista hologrammeja.

Googlen videoteknologia muokkaa keskustelijat 3d-videokuvaksi, joka näytetään luonnollisen kokoisena isolla näytöllä. Kuvakaappaus Googlen mainosvideosta.

Vasta kokeiluasteella oleva Starline vaatii erityisvalmisteisen videokopin, joka kuvaa kohdetta ja muokkaa kuvan 3d-versioksi, joka lähetetään vastaanottajalle verkon kautta.

Vastaanottaja näkee kuvan omassa videokopissaan ”taikaikkunan” avulla, kuvailee Google tiedotteessaan. Testilaitteistossa puhelun osapuolet istuvat runsaan 60 tuuman lasinäytön edessä. Keskustelukumppanien kuvat heijastuvat luonnollisen kokoisina näytöille.

Starlinen käyttöön ei tarvita vr-laseja. Kuvakaappaus Googlen mainosvideosta.

”Olemme kehittäneet mullistavan valokenttänäyttö­järjestelmän, joka luo tunteen tilasta ja syvyydestä. Se voidaan kokea ilman ylimääräisiä laseja tai kuulokkeita”, yhtiö kehuu tiedotteessaan.

Google käyttää 3d-kuvan välittämiseen vastaavaa teknologiaa kuin Meet-videopuhelu­sovelluksessaan. Lukuisten videosensorien tallentama 3d-kuva pakataan tavalla, joka mahdollistaa sen nopean välittämisen verkon kautta.

Starline hyödyntää myös tilaääntä, jolloin puhe kuulostaa mahdollisimman luonnolliselta.

Otteita Googlen mainosvideosta voi katsoa tämän artikkelin yhteydessä olevasta videosta.

Starline vaatii erityisvalmisteisen videokopin. Kuvakaappaus Googlen mainosvideosta.

Starline on jo käytössä Googlen sisäisissä testeissä, joissa puheluita on tehty Yhdysvalloissa New Yorkin ja Seattlen välillä.

Teknologia ei ole silti tulossa markkinoille kovinkaan pian, eikä Google kerro, aikooko se koskaan myydä Starline-koppeja niiden nykyisessä muodossa. Koppien myyntihinnasta ei ole myöskään annettu tietoja.

Tiettävästi yhtiö on kuitenkin kehittänyt Starlinea usean vuoden ajan.

Teknologiajulkaisu Wired on kuitenkin jo päässyt testaamaan Googlen videokoppia. Ensikokemusten perusteella teknologia vaikuttaa lupaavalta, vaikkakin illuusio samassa huoneessa olevasta keskustelu­kumppanista katoaa, jos näyttöä ei katso juuri oikeasta kulmasta.

Microsoftin suunnitelmassa Teams-videokokoukseen osallistuvat näkevät keskustelukumppaninsa luonnollisen kokoisina suurelta videonäytöltä. Kuvakaappaus Microsoftin mainosvideolta.

Myös teknologiayhtiö Microsoft esitteli hiljattain oman visionsa tulevaisuuden videotapaamisista.

Microsoftin konsepti on osa Teams-alustan kehitystä. Toisin kuin Googlen Starlinessa, sen kautta kokoukseen pystyisi osallistumaan useampi ihminen kerralla.

Suunnitelmassa Teams-videokokoukseen osallistuvat näkevät keskustelukumppaninsa luonnollisen kokoisina suurelta videonäytöltä. Hyvälaatuinen tilaääni taas mahdollistaa Googlen vision tapaan sen, että puhe kuulostaa selkeältä ja luonnolliselta.

Microsoftin käyttämään teknologiaan kuuluu myös videokamera, joka osaa kohdistaa kuvan kokouksessa kulloinkin puhuvaan ihmiseen.

Myöskään Microsoft ei ole vielä kertonut, milloin sen esittelemä teknologia voisi saapua kuluttajien saataville.

Oheinen mainosvideo esittelee Microsoftin uutta tekniikkaa:

