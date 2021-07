Lentävien autojen kehittyvillä markkinoilla on suuria odotuksia.

Slokavialainen keskijä, suunnittelija ja lentäjä Štefan Klein suoritti maanantaina 35 minuuttia kestäneen testilennon rakentamallaan lentävällä autolla Nitrasta Bratislavan lentokentälle, kertovat BBC ja CNN.

Auto muuntautui lentokoneeksi kahdessa minuutissa ja 15 sekunnissa levittämällä siipensä. Ilmassa se saavutti BBC:n mukaan 170 kilometrin tuntivauhdin.

Professori Klein kuvaili lentomatkaa ”erittäin miellyttäväksi”.

Hybridiauto ”AirCar” on varustettu BMW-moottorilla, ja se käyttää tavallista bensiinipumpun polttoainetta. Auto on suunniteltu kahdelle henkilölle. Sen painoraja on 200 kiloa.

Lentävän auton rakentanut yritys Klein Vision kertoo, että prototyypin kehittäminen on kestänyt noin kaksi vuotta. Hanke on maksanut puolitoista miljoonaa euroa.

Lentävien autojen markkinoihin kohdistuu suuria odotuksia. Keksintöjä pidetään mahdollisena ratkaisuna liikenneinfrastruktuurin kuormitukselle.

Muun muassa yhdysvaltalainen liikepankki Morgan Stanley ennusti vuonna 2019, että lentävien autojen markkinat kasvavat räjähdysmäisesti vuoteen 2040 mennessä.

Slovakian Klein Vision suunnittelee parhaillaan lentävän auton mallia, joka yltäisi parhaimmillaan 1 000 kilometrin tuntivauhtiin.

Lentäviä autoja suunnitellaan myös muualla. Esimerkiksi Uber ja Hyundai julkistivat viime vuonna suunnitelmansa sähköllä kulkeville lentäville takseille.

Myös Volkswagen ilmoitti helmikuussa tutkivansa lentäviä ajoneuvoja Kiinassa. Samaan aikaan Porsche, Daimler ja Toyota ovat kaikki tukeneet alan startup-yrityksiä.