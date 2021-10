Suomalainen älysormusvalmistaja Oura lanseeraa uuden, kolmannen version unen ja aktiivisuuden seurantaan tarkoitetusta Oura Ring -sormuksestaan. Samalla yhtiö pyrkii laajentamaan liiketoimintaansa laitteiden myynnistä kuukausitilauksiin.

Jatkossa Ouran käyttäjät joutuvat maksamaan kuuden dollarin eli noin viiden euron hintaisen kuukausimaksun päästääkseen käsiksi kaikkiin Oura-sovelluksen tarjoamiin sisältöihin.

”Sovellukseen tulee uusi välilehti nimellä Explore [Tutki]. Miksi teemme tämän? Haluamme opettaa käyttäjille uusia tapoja hyödyntää ja ymmärtää dataa”, Ouran toimitusjohtaja Harpreet Singh Rai kertoo puhelimitse New Yorkista.

Yhtiö panostaa jatkossa entistä enemmän sisältöihin ja käyttäjän opastamiseen. Se tarkoittaa, että Oura ottaa askelia terveysmedian suuntaan.

”Suuri osa käyttäjistämme haluaa tietää kaksi asiaa. Onko data tarkkaa ja mitä sillä datalla tehdään”, hän sanoo.

Sormuksen keräämän datan tulkinnassa Ouraa on kilpailijoihin nähden kehuttu. Nyt aikomuksena on laajentaa ja syventää datan tulkintaa videoilla, audiolla ja tekstillä, opastaa asiakkaita entistä terveellisempää elämää kohti.

”Kuukausitilauksista saatava liikevaihto mahdollistaa tuotekehitystä, joka taas maksaa”, Rai toteaa.

Kysymykseen siitä, aikooko Oura laajentaa tilausmallista alustaksi terveystoimijoille, Rai ei anna suoraa vastausta.

Se, että Oura avaisi pääsyn sovellukseensa ulkopuolisille toimijoille, ei kuitenkaan vaikuta olevan pois suljettu mahdollisuus tulevaisuudessa. Rai toteaa, että koko terveyslaitteita valmistava ala on menossa alustatalouden suuntaan.

Harpreet Singh Rai on johtanut Ouraa vuodesta 2018. Hän tapasi yhtiön perustaja Kari Kivelän sattumalta New Yorkissa Wholefoods-ruokakaupassa kaksi vuotta aiemmin. Silloin Railla oli sormessaan Ouran ensimmäinen sormus, Kivelä puolestaan totesi nähneensä ensimmäistä kertaa Ouran sormuksen yhtiön toimiston ulkopuolella.

Sormuksen kolmas versio on ulkoisesti edeltäjänsä kaltainen ja kokoinen. Sen sisään on pakattu kolme kertaa aiempaa mallia enemmän antureita. Niiden ansiosta sormus mittaa sykettä myös päivän aikana ja harjoituksissa. Aikaisemmin Oura ei ole tarjonnut tarkkaa syketietoa harjoituksista.

Ouran pääasiallinen mittaustapa perustuu ledeihin. Niiden valo heijastetaan ihon läpi ja muutokset heijastuksessa analysoidaan yhtiön kehittämällä algoritmilla. Sen perusteella saadaan selville sydämen lyöntitiheys ja sykevälivaihtelu.

Oura itse mainostaa, että myös sairaaloissa syketietoja mitataan sormesta, koska se on rannetta tarkempaa. Se pitää osaltaan paikkansa, koska ranteeseen kiinnitettävässä mittausvälineessä on hyvin tarkkaa, että ranneke on riittävän kireä, mutta kuitenkin niin löysä ettei se haittaa verenkiertoa.

Toisaalta sormuksessa on samat ongelmat kuin rannemittauksessa. Sormuksen on oltava juuri oikean kokoinen tai muuten mittaustulokset jäävät vajavaisiksi.

Ouraa ja muita unen seurantaan tarkoitettuja kuluttajalaitteita on kritisoitu siitä, että ne tunnistavat heikosti unen eri vaiheita tai ylipäätään sen, onko käyttäjä hereillä vai unessa. Sormus saattaa tulkita esimerkiksi paikallaan makaavan ja televisiota katsovan tai kirjaa lukevan ihmisen nukkuvan, jos tämän syke on matala. Toistaiseksi on hankalaa arvioida, miten paljon kyseinen ongelma korjaantuu antureita lisäämällä. Todennäköistä on, että ongelma ei poistu ainakaan kokonaan.

Yhtiö kuitenkin mainostaa, että uusi sormus on edellistä tarkempi eri univaiheiden mittauksessa.

Sormuksen koko ei ole muuttunut, vaikka mukaan on saatu pakattua moninkertainen määrä elektroniikkaa aiempaan malliin verrattuna. Uutta ovat vihreät ledit.

Uudella Ouran sormuksella on mahdollista seurata sykettä samaan tapaan kuin sykemittarilla. Mittausdatan tarkkuudesta ei silti vielä voi sanoa mitään, koska uudesta sormuksesta ei ole vielä testituloksia saatavilla.

Päivän aikana kerätyt syketiedot tuore Oura Ring kerää vihreiden ledien avulla.

Ouran toimitusjohtaja Rai vaikuttaa olevan erityisen innoissaan siitä, miten naiset voivat mitata kuukautiskiertoaan Ouralla ja saada hälytyksen kuusi päivää ennen kuukautisten alkua.

Yhtiö lupaa, että uudessa sormuksessa on myös paranneltu keholämpötilan mittaus. Sen ansiosta sormuksen sovellus voi hälyttää, jos vaikuttaa siltä, että käyttäjä on sairastumassa.

Ensi vuonna uuteen sormukseen on yhtiön mukaan luvassa myös veren happitason mittaus. Spo2-mittauksella on mahdollista saada tietoa veren happimäärästä ja mahdollisista sydämeen tai hengitystie-elimiin liittyvistä sairauksista, esimerkiksi uniapneasta. Vastaava spo2-mittaus löytyy muutamien valmistajien, kuten Garminin ja Whitingsin älykelloista.

Julkistuksellaan Oura ottaa askelia lähemmäs kilpailijoita, jotka tarjoavat myös tarkkoja tietoja harjoittelusta. Yhtiön kanssa kilpaileva Whoop valmistaa älyranneketta, joka auttaa käyttäjäänsä levon ja harjoittelun seurannassa.

Whoopia on kritisoitu kalliista kuukausihinnasta. Ilman 30 dollarin eli noin 26 euron hintaista kuukausitilausta käyttäjä ei voi hyödyntää ranneketta.

Whoop on kuukausihinnaltaan kuitenkin selvästi kalliimpi kuin Oura. Todennäköistä on, että osa potentiaalisista Ouran asiakkaista ei silti pidä uudistuksesta, jossa sovelluksesta osa muuttuu maksulliseksi.

Vanhoille asiakkailleen Oura tarjoaa sovelluksen täysimääräisesti käyttöön ilman kuukausimaksua, jos he päivittävät sormuksensa uuteen versioon.

Yhtiölle saattaa olla hyödyksi, mitä useampi sen vanha asiakas siirtyy uuden sormuksen käyttäjäksi. Näin yhtiö saa kerättyä enemmän dataa myös uusista antureista ja hyödynnettyä samalla käyttäjistä jo kertynyttä tietoa. Suuremman datamassan avulla yhtiö pystyy kehittämään algoritmejaan entistä tarkemmaksi.

Myös yhtiön asiakastyytyväisyys saattaa kasvaa sen myötä, mitä useampi käyttäjä vaihtaa vanhan sormuksensa uuteen.

Ouralla on ollut laatuongelmia esimerkiksi akun kestävyydessä ja yhtiö on joutunut toimittamaan takuukorjauksina sen asiakkaille uusia sormuksia toimittamiensa tilalle. Esimerkiksi Trustpilot-arvostelusivulla Oura on saanut kaksi tähteä viidestä. Yli 200 asiakkaan kirjoittamasta arviosta 68 prosenttia on negatiivisia.

Arvostelupalvelun perusteella ei kuitenkaan voi tehdä kovin suuria johtopäätöksiä Ouran asiakkaiden todellisesta tyytyväisyydestä. On todennäköistä, että ongelmia kohdanneet asiakkaat myös raportoivat vioista tyytyväisiä asiakkaita innokkaammin.

Saamaansa mediahuomioon nähden Oura on vielä pieni valmistaja puettavan elektroniikan markkinoilla. Viime keväänä Oura ilmoitti ylittäneensä 500 000 toimitetun sormuksen rajan.

Markkinatutkimusyhtiö IDC:n arvioiden mukaan maailmassa valmistetaan ja toimitetaan tällä hetkellä vuodessa noin 18 miljoonaa älyranneketta ja 23 miljoonaa älykelloa. Älykellojen toimitusten IDC povaa kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä.

Uudessa sormuksessa on myös 32-kertainen määrä tallennustilaa aiempaan malliin verrattuna. Samankaltaisiin kuoriin, neljään grammaan on siis pakattu valtavasti lisää uutta. Mitä se tekee akkukestolle?

Ouran Rai lupaa, että uuden sormuksen akkukesto on edellistä parempi vaikka antureita on enemmän.

”Jos ennen akku kesti viidestä kuuteen päivän, nyt sen pitäisi kestää seitsemän päivää”, Rai kertoo.

Uuden Oura Ring -sormuksen toimitukset alkavat marraskuun puolessa välissä.

