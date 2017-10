Mitä meissä tapahtuu kiihottumisen, orgasmin ja rakastumisen hetkillä? Paljon, ja osa siitä on jopa vaaraksi Rakkaus on mielenhäiriö, joka voi näännyttää ihmisen. Rakastunut voi käydä niin kierroksilla, että hänen on jopa vaikea saada unta.