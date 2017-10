Elämän löytyminen avaruudesta on nyt lähempänä kuin koskaan ja katseet kohdistuvat näihin seitsemään planeettaan

Tiede

Elämän löytyminen avaruudesta on nyt lähempänä kuin koskaan ja katseet kohdistuvat näihin seitsemään planeetta

Maapallolla on paljon serkkuja maailmankaikkeudessa.Tämä on varmistunut sen jälkeen, kun eksoplaneettoja vuonna 1992 alkoi löytyä. Siitä pitäen erilaisia eksoplaneettoja, suuria ja pieniä, hehkuvan kuumia, lauhkeita ja jäisiä, on varmistunut noin 3 600, kertoo eksoplaneettoja luetteloiva exoplanet.