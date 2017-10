Sokeritoukka on evoluution Keith Richards – paahtaa menemään aikakaudesta toiseen, vain kovat kemikaalit toimivat

Tiede

Sokeritoukka on evoluution Keith Richards – paahtaa menemään aikakaudesta toiseen, vain kovat kemikaalit toimi

Rolling

Useissa

Eräs

Sokeritoukat

Stones esiintyy torstaina Tukholmassa. Herrat ovat tahkonneet samaa tahtia jo 55 vuotta.Täytyy arvostaa, kuten sokeritoukkaakin. Se on paahtanut menemään jo devonikaudelta asti, ehkä jopa 400 miljoonaa vuotta.Toukkasukahäntäiset, joihin sokeritoukka kuuluu, saivat evoluutiossa sävelet kerralla kohdilleen ja ovat sittemmin valloittaneet lähes koko maailman.kielissä hopeanhohtoista ja vikkelää sokeritoukkaa kutsutaan hopeakalaksi. Ruotsiksikin se on silverfisk.Sokeritoukka voi elää vuosikausia ja luo sinä aikana kuorensa kymmeniä kertoja. Samalla se voi kasvattaa uudelleen temmellyksessä irronneita raajoja ja tuntosarvia.Ja helppo on körötellä, kun kaikki maistuu: nimensä mukaisesti sokeritoukka popsii tärkkelystä ja hiilihydraatteja. Se voi syödä jopa paperia ja tapettia.lukijamme tiedusteli, onko lämpimissä ja kosteissa tiloissa viihtyvän sokeritoukan torjuntaan mitään tehokasta, myrkytöntä keinoa.Ei. Sokeritoukkiin pätee sama kuin rokkareihin ja iskelmälaulajiin: tarvitaan kovia kemikaaleja, että homma lähtee käyntiin.Toki ensin kannattaa siivota asunto nurkkia myöten ja katsoa, että missään ei ole ruoanjämiä tai roiskeita. Sokeritoukka voi popsia esimerkiksi kuollutta ihosolukkoa suihkun pohjalta.piileskelevät viemäreissä, joten siivouksen ohella ainoa luomukeino toukkien torjuntaan on kaataa viemäreihin kiehuvaa vettä ja ylipäänsä puhdistaa viemärit, jotta niissä ei ole orgaanista mössöä sokeritoukkien popsittavaksi, neuvoo hyönteistutkijaKainuun Ely-keskuksesta.Jos tämä ei auta, on tartuttava myrkkyyn. Niin sitkeitä sissejä sokeritoukat ovat.”Kyllä niillä on historiaa aika paljon enemmän kuin meillä ja todennäköisesti tulevaisuuttakin”, Leinonen sanoo.