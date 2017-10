Suomalaislapsilla tehty mittava adhd-tutkimus paljasti, että loppuvuonna syntyneille lapsille diagnosoidaan adhd liian herkästi

Tiede

Suomalaislapsilla tehty mittava adhd-tutkimus paljasti, että loppuvuonna syntyneille lapsille diagnosoidaan ad

Loppuvuodesta

Erityisesti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ylidiagnostisointi

Adhd-diagnooseissa

Souranderin