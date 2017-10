Tiede

WHO: Lihavien lasten suhteellinen määrä yli kymmenkertaistunut vuodesta 1975

ja nuorten lihavuus lisääntyy, kertoo Maailman terveysjärjestön WHO:n tuore tutkimus. Uutistoimisto Reuters kertoo tutkimuksen mukaan, että nyt maailman pojista kahdeksan ja tytöistä yhdeksän prosenttia on ylipainoisia.Runsaassa 40 vuodessa, vuodesta 1975, lihavien lasten määrä on yli kymmenkertaistunut. Mikäli tahti jatkuu samana, vuonna 2022 maailmassa on enemmän liikalihavia kuin alipainoisia lapsia. Vuonna 1975 liikalihavia oli molemmissa sukupuolissa alle prosentti.Liikalihavia 5–19-vuotiaita on nyt maailmassa 213 miljoonaa, ja alipainoisia 192 miljoonaa.Ongelma on pahentunut erityisesti Yhdysvalloissa ja luoteisessa Euroopassa.Mikronesiassa vuonna 2016 tytöistä 25,4 ja pojista 22,4 prosenttia oli liikalihavia. Korkean tulotason valtioista lihavia oli eniten Yhdysvalloissa: tytöistä 19,5 prosenttia ja pojista 23,3 prosenttia.WHO ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi sokerituotteiden ja roskaruuan kovempaa verotusta. Jo aiemmin järjestö on suositellut sokeripitoisille juomille 20 prosentin veroa kulutuksen vähentämiseksi.Myös tuotteiden ravintoarvojen merkitsemistä pitäisi tehostaa, kertoo Reuters.