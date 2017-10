Tutkija soluttautui yritykseen, jossa ylin johto oli asettanut liian kovat tavoitteet – ja havaitsi, miten keskijohto alkoi vehkeillä, vääristellä ja houkutella työntekijöitä kepulikonsteihin

Tiede

Tutkija soluttautui yritykseen, jossa ylin johto oli asettanut liian kovat tavoitteet – ja havaitsi, miten kes

Seurannasta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Erinäisistä syistä ylhäältä asetetut tavoitteet olivat epärealistisia.”

Paitsi

Tutkimuksessa

Keskipomot pakottivat myös alaisensa mukaan vilunkiin, palkiten niitä jotka suostuivat käyttämään kepulikonsteja.