Tutkimus: Jouduttuaan vieraaseen paikkaan koirat alkavat matkia omistajansa liikkeitä: kulkevat samoin, pysähtyvät yhtäaikaa, jopa katsovat minne omistaja katsoo – katso videot

Tiede

Tutkimus: Jouduttuaan vieraaseen paikkaan koirat alkavat matkia omistajansa liikkeitä: kulkevat samoin, pysäht

Vierekkäin

Tällä

Video

Jäljittely

Tutkijoiden

Koirat

On

https://www.nature.com/articles/s41598-017-12577-z

kävelevät ihmiset sovittavat huomaamattaan toistensa liikkeet toisiinsa. Myös koira tekee samoin omistajansa kanssa, vahvistavat tutkijoiden kokeet.Viitisenkymmentä koiraa omistajineen osallistui kokeisiin, jossa omistaja-koirapari liikkui ja pysähteli molemmille entuudestaan tuntemattomassa huoneessa.Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu, että koira liikkuu omistajansa tahtiin, mutta näissä tapauksissa eläin on ollut talutushihnassa. Koiralla ei ole ollut paljon muuta mahdollisuutta kuin seurata omistajaansa.kertaa koirat saivat liikkua vapaasti. Siitä huolimatta ne jäljittelivät toimissaan omistajaa.Kun omistaja lähti liikkeelle tai pysähtyi, kesti keskimäärin 3,4 sekuntia, kun koirakin lähti liikkeelle tai pysähtyi.näyttää, miten koira lähtee saman tien seuraamaan omistajaansa, joka ei ota mitään kontaktia lemmikkiinsä.Toisessa videossa koira seuraa omistajaa ja pysähtyy, kun omistajakin pysähtyy.ulottui jopa katseeseen. Mitä enemmän omistaja katseli huoneen etuosaan, sitä enemmän koirakin katseli sinne.Ylipäätään koirat viipyivät siellä päin huonetta, missä omistajakin oli. Lemmikit olivat 80 prosenttia ajasta omistajansa vierellä.mukaan omistajat toimivat lemmikkiensä huomion vangitsijoina samaan tapaan kuin äidit pienille lapsilleen.Koiria ilmeisesti yllyttää yhdenmukaisuuteen omistajansa kanssa ainakin kiintymys ja kokemus.Koirat tyypillisesti kiintyvät läheisesti omistajiinsa. Läheisyyden tiedetään ihmisissäkin lisäävän käyttäytymisen vaistomaista yhdenmukaistumista.ovat voineet myös kokemuksesta oppia mukailemaan omistajaa.Lemmikit ovat talutushihnassa tottuneet nykäyksiin, jos eivät kulje samaan tahtia kuin omistaja. Toisaalta ne usein saavat palkinnoksi rapsutusta tai muuta hellintää, kun tulevat omistajansa luo.Kokemuksen merkityksen puolesta puhuu se, että vanhemmat eli siis kokemuksen pidempään koulimat koirat olivat nopeampia reagoimaan omistajan liikkeisiin.kuitenkin mahdollista, että tutkimukseen oli valikoinut koiranomistajia, joilla on erityisen kiinteä suhde lemmikkeihinsä. Tämäkin voisi selittää voimakkaan yhdenmukaisuuden.Aiemmin on löydetty jopa hormonitoiminnan samantahtisuutta hyvin läheisten omistajien ja koirien välillä.